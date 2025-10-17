Η Cooke ανεβάζει το τίμημα για Avramar στα 110 εκατ.

Η κίνηση των Καναδών έρχεται λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη κατάθεση στο Πρωτοδικείο του σχεδίου εξυγίανσης που καταρτίζει η Aqua Bridge, ο επενδυτής που έχει αναδειχθεί προτιμητέος από την περσινή διαγωνιστική διαδικασία.

Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης έως τις 31 Οκτωβρίου, πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι η υποβολή μετατίθεται για τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Το σχέδιο της Aqua Bridge προβλέπει «κούρεμα» δανείων περίπου 70%, αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε 9 χρόνια και νέα χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ, με τα 20 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται στις τράπεζες με την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο.

Το τι θα γίνει και πως ο όμιλος Avramar θα πορευτεί προς την επόμενη ημέρα θα φανεί το επόμενο διάστημα που θεωρείται καθοριστικό όχι μόνο για την Avramar αλλά και για τον κλάδο στο σύνολο του που αναζητά νέο σημείο ισορροπίας.

Την ίδια στιγμή, μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς φωτίζει τις χρόνιες παθογένειες του κλάδου. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις και επιδοτήσεις, τα τελευταία 22 χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί ούτε μία νέα θέση εργασίας, ενώ πάνω από τα δύο τρίτα των ενοικίων που οφείλονται στο Δημόσιο παραμένουν ανείσπρακτα. Από το 2014 έως σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 250 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί διατηρήσιμη κερδοφορία.