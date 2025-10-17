#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι Καναδοί επανήλθαν με νέα πρόταση, τη στιγμή που η Aqua Bridge προετοιμάζεται να καταθέσει το σχέδιο εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο.

Η Cooke ανεβάζει το τίμημα για Avramar στα 110 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 07:32

Το θρίλερ γύρω από τη διάσωση-εξυγίανση της Avramar, του μεγαλύτερου ομίλου ιχθυοκαλλιέργειας της Ελλάδας, καλά κρατεί. Πριν από λίγες ώρες, όπως αναφέρουν στο Euro2day.gr, τραπεζικές πηγές η καναδική Cooke Aquaculture κατέθεσε νέα, βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά των δανείων της Avramar, αυξάνοντας το τίμημα που είχε προσφέρει πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι Καναδοί αύξησαν την προσφορά τους από τα 97 εκατ. ευρώ στα 110 εκατ. ευρώ, μετρητά, για την απόκτηση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων της Avramar Greece, που υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση των Καναδών έρχεται λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη κατάθεση στο Πρωτοδικείο του σχεδίου εξυγίανσης που καταρτίζει η Aqua Bridge, ο επενδυτής που έχει αναδειχθεί προτιμητέος από την περσινή διαγωνιστική διαδικασία.

Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης έως τις 31 Οκτωβρίου, πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι η υποβολή μετατίθεται για τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Το σχέδιο της Aqua Bridge προβλέπει «κούρεμα» δανείων περίπου 70%, αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε 9 χρόνια και νέα χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ, με τα 20 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται στις τράπεζες με την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο.

Το τι θα γίνει και πως ο όμιλος Avramar θα πορευτεί προς την επόμενη ημέρα θα φανεί το επόμενο διάστημα που θεωρείται καθοριστικό όχι μόνο για την Avramar αλλά και για τον κλάδο στο σύνολο του που αναζητά νέο σημείο ισορροπίας.

Την ίδια στιγμή, μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς φωτίζει τις χρόνιες παθογένειες του κλάδου. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις και επιδοτήσεις, τα τελευταία 22 χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί ούτε μία νέα θέση εργασίας, ενώ πάνω από τα δύο τρίτα των ενοικίων που οφείλονται στο Δημόσιο παραμένουν ανείσπρακτα. Από το 2014 έως σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 250 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί διατηρήσιμη κερδοφορία

