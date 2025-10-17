ΕΧΑΕ: Στο 2,65% αυξήθηκε το ποσοστό της Morgan Stanley

Η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών:
Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 2,65% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 1,56% με βάση την προηγούμενη γνωστοποίηση.
Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:
• Morgan Stanley
• Morgan Stanley International Holdings Inc
• Morgan Stanley International Limited
• Morgan Stanley Investments (UK)
• Morgan Stanley & Co International plc
• Morgan Stanley • Morgan Stanley Capital Management, LLC
• Eaton Vance Management
• Boston Management and Research
Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.