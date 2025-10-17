#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στο 2,65% αυξήθηκε το ποσοστό της Morgan Stanley

Προηγουμένως η συμμετοχή της Morgan Stanley στην ΕΧΑΕ ανερχόταν στο 1,56%.

ΕΧΑΕ: Στο 2,65% αυξήθηκε το ποσοστό της Morgan Stanley

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 18:41

Η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών:

1_1300.JPG

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 2,65% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 1,56% με βάση την προηγούμενη γνωστοποίηση.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Morgan Stanley

• Morgan Stanley International Holdings Inc

• Morgan Stanley International Limited

• Morgan Stanley Investments (UK)

• Morgan Stanley & Co International plc

• Morgan Stanley • Morgan Stanley Capital Management, LLC

• Eaton Vance Management

• Boston Management and Research

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοντόπουλος: Βλέπει μπαράζ εισαγωγών στην ΕΝΑ

ΕΧΑΕ: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα στη δημόσια πρόταση από Euronext

Νέος νόμος για Δημόσιες Προτάσεις: Αιφνιδιασμένη και διχασμένη η αγορά

Οι πέντε κινήσεις του Euronext για ενίσχυση της ΕΧΑΕ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο