Q&R: Πώληση 150.000 μετοχών από την Πρόεδρο του ΔΣ

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 156.600 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 20:23

Η εταιρεία Quality & Reliability ΑΕ, ανακοινώνει ότι η κα Σοφία Σωτηράκου Πρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πραγματοποίησε την Πέμπτη 16/10/2025 πώληση 150.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται σε 156.600,00 ευρώ.

