Τα χρυσά κέρδη της Carpo στις «φιστικιές» του Ψυχικού

Λίγα μέτρα πριν τις «Φιστικιές» του Ψυχικού, εκεί όπου ο Γιάννης Παπαλέκας ετοιμάζει πολυτελείς κατοικίες πολλών εκατομμυρίων, βρίσκεται ένα κατάστημα που πουλά… φιστίκια. Και αποδεικνύεται εξίσου προσοδοφόρο όσο μια boutique της Βουκουρεστίου.

Η Carpo Ψυχικού Α.Ε., μία από τις εταιρείες του ομίλου που συνδέεται με το γνωστό brand «Carpo», κατέγραψε για το 2024 ένα εντυπωσιακό άλμα αποτελεσμάτων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στα premium τρόφιμα και ξηρούς καρπούς.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών 10,66 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 12% σε σχέση με το 2023 που ήταν στα 9,541 εκατ. ευρώ -σ.σ. το 2022 ήταν στα 6,677 εκατ. ευρώ-, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,14 εκατ. ευρώ έναντι 513.000 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1,329 εκατ. ευρώ, με σημαντική ενίσχυση σε σχέση με τα 588 χιλ. ευρώ του 2023, χάρη στη συσσώρευση κερδών εις νέο (1,16 εκατ. ευρώ) και στη συγκράτηση λειτουργικών εξόδων.

Η Carpo Ψυχικού, εμφανίζει ενεργητικό 4,19 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα εκτινάχθηκαν στα 1,336 εκατ. ευρώ από μόλις 349.749 ευρώ το 2023. Η εταιρεία έχει συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και προμηθευτές-πιστωτές συνολικού ποσού 2.002.067,80 ευρώ, ο τραπεζικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε 510.450,78 ευρώ ενώ τα μακροπρόθεσμα δάνεια διαμορφώνονται σε 787.228,92 ευρώ.

Πάντως ο ελεγκτής (tgs Ελλάς) εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη, λόγω μη ελεγμένων φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2019–2024.

Όπως αναφέρει, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. «Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται», σημειώνει.