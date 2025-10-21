Coca-Cola HBC: Αυξημένα οργανικά έσοδα 8,1% στο εννεάμηνο

Αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 5% το τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Coca-Cola ΗΒC, με την άνοδο από την αρχή της χρονιάς να κινείται στο 8,1%.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αυξημένο όγκο πωλήσεων κατά 1,1%, με πυλώνες ανάπτυξης το ανθρακούχο νερό και τα ενεργειακά ποτά και ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

Τα έσοδα ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκαν κατά 3,8%, αυξήθηκαν μέσω στοχευμένων κινήσεων της διοίκησης και αντανακλούν τον χαμηλότερο πληθωρισμό, σημειώνει η εταιρεία, που σήμερα ανακοίνωσε και την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa από την μητρική The Coca-Cola Company.

Βασικά σημεία επιδόσεων τρίτου τριμήνου

Άυξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 5,0%, συμβάλλοντας σε ισχυρή συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

-Αύξηση του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση κατά 1,1%, οφειλόμενη κυρίως στα ανθρακούχα αναψυκτικά και στα ποτά ενέργειας.

- Αύξηση των οργανικών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 3,8%, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης των εσόδων και των χαμηλότερων επιπέδων πληθωρισμού.

- Aύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά κατά 80 μονάδες βάσης στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση και στους τρεις τομείς δραστηριότητάς μας, παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών και τις λιγότερο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

- Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 1,2%, με αύξηση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο, ενώ ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,0%.

- Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,8% σε οργανική βάση, λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων.

- Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε οργανική βάση λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά 2,0%, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε Νιγηρία και Αίγυπτο.

Περαιτέρω επενδύσεις στις στρατηγικές μας προτεραιότητες.

- Επιτυχής υλοποίηση της καμπάνιας «Share a Coke» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η οποία υποστηρίχθηκε από εξατομικευμένες εμπειρίες για καταναλωτές και πελάτες σε όλες τις αγορές.

- Κυκλοφορία της νέας έκδοσης Monster με τον Lando Norris σε 16 αγορές.

- Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, τόσο του Costa Coffee όσο και του Caffè Vergnano, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής μας απόφασης για εστίαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

- Κυκλοφορία των snacks Bambi στη Νιγηρία τον Οκτώβριο, με ένα εξειδικευμένο πλάνο ειδικά προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά.

Σήμερα ανακοινώσαμε επίσης τη συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments.

Ο Ζόραν Μπογκντανόβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Η συνεχής πρόοδός μας αποτυπώνεται σε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη δύναμη του χαρτοφυλακίου μας και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε αύξηση του όγκου πωλήσεων, των εσόδων ανά κιβώτιο και του μεριδίου αγοράς μας ακόμη και εν μέσω διαφορετικών καταναλωτικών συνθηκών μεταξύ των αγορών μας.

Καθώς προχωρούμε προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η εστίασή μας στην επίτευξη σταθερής ανάπτυξης παραμένει ξεκάθαρη. Χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στην αφοσίωση των ομάδων μας και στην ευρεία γεωγραφική μας παρουσία, είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το έτος που διανύουμε.

Είμαστε επίσης περήφανοι να ανακοινώσουμε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Coca-Cola Beverages Africa, που συνοδεύεται από το πλαίσιο για την εξαγορά και του υπολοίπου ποσοστού. Με τις ευρωπαϊκές μας αγορές και την επικείμενη επέκτασή μας στην Αφρική, διαμορφώνεται μία νέα, ισχυρή βάση για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες μας για τη συνεχιζόμενή τους προσπάθεια και αφοσίωση, καθώς και την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.»

Επιχειρηματικές προοπτικές

Καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, εν μέσω διαφορετικών συνθηκών αγοράς. Παρότι αναμένουμε ότι το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα συνεχίσει να εμφανίζει προκλήσεις και να είναι απρόβλεπτο, έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στους ανθρώπους μας και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις διαφορετικές αγορές μας. Επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2025:

• Aύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 6% έως 8%.

• Aύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 7% έως 11%.