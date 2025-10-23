#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Nexans: Δεν υπάρχει Plan B για το καλώδιο του GSI

Είμαστε σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα βήματα, τόνισε ο CEO της εταιρείας, Ζουλιάν Εμπέρ. Περιορισμένα τα ρίσκα για το project με δεδομένη τη στήριξη της Κομισιόν.

Nexans: Δεν υπάρχει Plan B για το καλώδιο του GSI

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 14:26

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του καλωδίου Ελλάδα – Κύπρος, όπως σημείωσε σήμερα ο νέος CEO της Nexans, Ζουλιάν Εμπέρ, στο conference call για τα αποτελέσματα 9μηνου της γαλλικής εταιρείας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών, ο κ. Εμπέρ υπογράμμισε πως η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα βήματα.

Ο ίδιος υποβάθμισε προηγούμενη ανακοίνωση της Nexans, η οποία αναφερόταν σε εναλλακτικές για την αξιοποίηση των υποβρύχιων καλωδίων που κατασκευάζει αν δεν προχωρήσει το έργο. «Δεν υπάρχει plan B, εργαζόμαστε με βάση το plan A για το project», σημείωσε.

Το ρίσκο του Great Sea Interconnector είναι περιορισμένο, με δεδομένη τη στήριξη από την Κομισιόν, σημείωσε.

Ο κ. Εμπέρ επιβεβαίωσε πως η εταιρεία έχει λάβει από τον ΑΔΜΗΕ πληρωμές ύψους 250 εκατ. ευρώ έως τώρα, οι οποίες καλύπτουν μέχρι και τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει διακόψει τις πληρωμές έως ότου ξεπαγώσει η καταβολή των πρώτων 25 εκατ. ευρώ για το 2025 από την Κύπρο. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέο business plan που ξεπερνά τα 10 δισ. από τη ΔΕΗ

ΑΔΜΗΕ: Ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2025

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Πολιτική στήριξη για ανάπτυξη δικτύων και αποθήκευση ενέργειας

Μανουσάκης: Η Κομισιόν παίζει εποικοδομητικό ρόλο στον GSI

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο