Intralot: Τριπλή αναβάθμιση από τη Fitch μετά την εξαγορά της Ballys

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot κατά τρεις βαθμίδες, από το CCC+ σε Β+ προχώρησε η Fitch σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Bally International Initiative, θυγατρική της Bally's.

To outlook της αξιολόγησης είναι σταθερό.

Οπως αναφέρει, η εξαγορά της ΒΙΙ έχει βελτιώσει το επιχειρηματικό προφίλ του συνδυασμένου ομίλου, με μεγαλύτερη κλίμακα και ισχυρότερη προϊοντική και γεωγραφική διασπορά, συνδυασμένη με υψηλή λειτουργική κερδοφορία και περιθώρια για δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Ωστόσο, η εξαγορά στρέφει το μείγμα εσόδων της Intralot περισσότερο από εταιρεία που συνεργάζεται με επιχειρήσεις (με έκθεση 90% B2B) σε μια επιχείρηση που απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές, κάτι που θα μειώσει την ορατότητα για τα έσοδα.

Η συνδυασμένη οντότητα έχει μεγαλύτερη έκθεση στη βρετανική αγορά, που αποτελεί και τη βασικότερη αγορά της: Το 73% των εσόδων παράγονται από τον αθλητικό στοιχηματισμό και το iGaming, με αυξημένη έκθεση σε μια λιγότερο διασφαλισμένη αλλά ώριμη αγορά, που ο οίκος εκτιμά ότι θα επεκταθεί με σταθερό ρυθμό.