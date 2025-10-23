Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ενημέρωση για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS

Ενημερωτικό έγγραφο απέστειλε στα μέλη του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προκειμένου να αποσαφηνίσει πλαίσιο της υποχρεωτικής αποδοχής για τα νομικά πρόσωπα άμεσων πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS, καθώς, όπως υπογραμμίζει «είναι γεγονός πως η πληθώρα παρατηρούμενων εκκρεμοτήτων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε χιλιάδες εμπόρους».

Αναλυτικά στο ενημερωτικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

Με βάσει τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρατίθενται τα εξής:

Θέσπιση υποχρέωσης: Άρθρο 219, νόμος 5193/11-4-2025: Τα νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής». Διευκρινίζεται πως υπόχρεα συμμόρφωσης είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e - shops).

Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για νομικά πρόσωπα: Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης είναι αυτή της Παρασκευής 31/10/2025 (παρ. 4, άρθρο 245, ν. 5193/2025) και όχι η 1/11/2025, όπως εσφαλμένα έχει δημοσιευθεί σε διάφορα ΜΜΕ.

Ωστόσο, παρά τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης, οι τράπεζες είναι πολύ πιθανό να μην έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS σε λογαριασμούς νομικών προσώπων, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων από 1/11/2025 για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τεχνικής φύσεως προβλήματα διασύνδεσης και συμβατότητας των συστημάτων, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνονται όμως οι επιχειρήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για ατομικές επιχειρήσεις/Ελ. Επαγγελματίες: Η προθεσμία για την αρχική φάση διασύνδεσης με το σύστημα IRIS ήταν μέχρι 2/9/2024, αλλά η γενική υποχρέωση σύνδεσης όλων των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ατομικών, εκκινεί πλέον στις 31/10/2025. Η διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας IRIS για επαγγελματική χρήση πραγματοποιείται μέσω του internet - banking της συνεργαζόμενης τράπεζας, καθώς με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην υπηρεσία θα παράγεται ο μοναδικός κωδικός QR της επιχείρησης, που θα διαμοιράζεται στους πελάτες για να τον σαρώνουν/σκανάρουν και να ολοκληρώνουν τις πληρωμές τους. Ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr, μέσω της διαδρομής: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Επαγγελματικός Λογαριασμός).

Πρόστιμα/Κυρώσεις: Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση θα επισύρει από 1/11/2025 και μετά το πρόστιμο των 1.500 ευρώ (άρθρο 5, ΚΥΑ 119899/2023).

Επισημαίνεται επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα της υποχρέωσης διασύνδεσης IRIS-POS ή IRIS-παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (παρ. 17, αρ.83, Ν.5104/2024) και τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι 10.000 ευρώ (απλογραφικά βιβλία) και 20.000 ευρώ (διπλογραφικά βιβλία). Μέχρι και σήμερα η ΑΑΔΕ δεν έχει δημοσιεύσει την απαιτούμενη απόφαση και συνεπώς και εξαιτίας της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και πιθανών τεχνικών κωλυμάτων, δεν έχουν δοθεί ακόμη κατευθυντήριες οδηγίες στις επιχειρήσεις, μέσω ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του μέτρου.

Από τη στιγμή που η διαδικασία ολοκλήρωσης της αποδοχής - μέσω IRIS - πληρωμών είναι μία σύνθετη διαδικασία που δεν περιορίζεται στην απλή ενεργοποίηση μιας επιλογής στο internet - banking των επιχειρήσεων, σας συστήνουμε το συντομότερο δυνατόν, να επικοινωνήσετε με τη συνεργαζόμενη τράπεζά σας προκειμένου να σας καθοδηγήσει αρμοδίως. Είναι πολύ πιθανό η διευθέτηση της υποχρέωσης να απαιτεί μία σειρά αναγκαίων ενεργειών, όπως: αναβάθμιση των υφιστάμενων POS, ενεργοποίηση QR codes, διασύνδεση e-shop με ERP, ενώ η σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενη δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας αλλά και η εξοικείωση του απασχολούμενου προσωπικού με τις νέες μεθόδους πραγματοποίησης πωλήσεων/αποδοχής πληρωμών αποτελούν σημαντικές παραμέτρους που δεν πρέπει να αγνοηθούν.