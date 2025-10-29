«Πράσινο φως» στην επιχορήγηση 10 εκατ. στην Intertrade

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ενέκρινε την ενδιάμεση πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε., που αφορά την επέκταση της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής προϊόντων χάρτου.

Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι έχει υλοποιηθεί το 48,16% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ύψους 48,09 εκατ. ευρώ, ενώ εγκρίνεται η καταβολή επιχορήγησης 10,15 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης.

Το έργο περιλαμβάνει κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων νέα χαρτοποιητική μηχανή, γραμμή μεταποίησης και σταθμό φωτοβολταϊκών για παραγωγή ενέργειας. Το συνολικό εγκεκριμένο κόστος ανέρχεται σε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση, που έχει ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 4864/2021, προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου του 2026. Το σχέδιο χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια ύψους 23 εκατ. ευρώ, τραπεζικό δανεισμό 21,33 εκατ. ευρώ και λοιπά διαθέσιμα 3,76 εκατ. ευρώ.

Η INTERTRADE HELLAS ιδρύθηκε από την οικογένεια Ντεληδήμου και δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάρτου όπως χαρτί υγείας, κουζίνας και επαγγελματικά είδη καθαρισμού. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει και η Trinity Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., με ποσοστό 24,5%.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η εταιρεία θα διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής χαρτιού, ικανή να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της και να περιορίσει την εισαγωγική εξάρτηση της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο των εμβληματικών επενδύσεων εξαιρετικής σημασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής βιομηχανίας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο του χαρτιού.