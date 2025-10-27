Το νέο μενού που θα σερβίρει η Σκλαβενίτης

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αλλαγή σελίδας για τη «Σπιτική Κουζίνα», που κατεβάζει ρολά την Παρασκευή και θα επανέλθει υπό τη σκέπη της Σκλαβενίτης τις επόμενες εβδομάδες. Τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 07:29

Λένε ότι κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Στην περίπτωση της «Σπιτικής Κουζίνας», η φράση αυτή αποκτά κυριολεκτικό νόημα. 

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, τα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας θα κατεβάσουν ρολά, τουλάχιστον όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πίσω όμως από αυτό το τέλος, προετοιμάζεται μια νέα εποχή, αυτή τη φορά υπό τη σκέπη του ομίλου Σκλαβενίτης. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τα 25 καταστήματα της «Σπιτικής Κουζίνας» από τη Salas Intergroup A.E., διατηρώντας παράλληλα και τις 75 θέσεις εργασίας.

Τι ακολουθεί όμως μετά την 31η Οκτωβρίου; Πηγές με γνώση ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά στα ίδια σημεία σε λίγο διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη για το νέο concept και την εταιρική τους ταυτότητα. 

«Κάποια θα ανοίξουν εντός του έτους, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη για το κωδικολόγιο και την εμφάνιση», επεσήμαναν, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν «γωνιές» εντός των καταστημάτων Σκλαβενίτης. «Μέσα στα καταστήματα δεν προβλέπονται τέτοιες γωνιές», ξεκαθάρισαν.

Το concept των καταστημάτων της «Σπιτικής Κουζίνας» λειτουργεί συμπληρωματικά στο δίκτυο του ομίλου. Ταυτόχρονα, η υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής στη Μαγούλα, με δυνατότητα 250.000 μερίδων ημερησίως, τοποθετεί την εταιρεία σε μια εντελώς νέα κατηγορία του μαζικού παραγωγού έτοιμων γευμάτων.

Μια τέτοια υποδομή ξεπερνά κατά πολύ τη σημερινή ζήτηση της αγοράς και υποδηλώνει πρόθεση περαιτέρω ανάπτυξης -μια στρατηγική που αλλάζει τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο έτοιμου φαγητού.

Η επένδυση αυτή ευθυγραμμίζεται με μια παγκόσμια τάση. Σύμφωνα με τη Circana, η ελληνική αγορά προϊόντων άμεσης κατανάλωσης (έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σνακ) αυξήθηκε 22% την τελευταία διετία, φτάνοντας τα 144 εκατ. ευρώ το 2024. Σε όγκο, η κατανάλωση αγγίζει τα 15 εκατ. τεμάχια ετησίως.

Στην Ευρώπη, το convenience φαγητό αντιπροσωπεύει ήδη το 37% των συνολικών δαπανών σε τρόφιμα και ποτά, αξίας 328 δισ. ευρώ ετησίως. 

Πλέον το έτοιμο φαγητό έχει μεταβεί σε άλλο επίπεδο. Χαρακτηρισμό παράδειγμα ο Charlie Bigham, ο άνθρωπος που μετέτρεψε το έτοιμο φαγητό σε fine dining, παρουσίασε πρόσφατα premium γεύματα έως 29,95 λίρες, απευθυνόμενος σε όσους Βρετανούς «θέλουν να βγουν έξω χωρίς να βγουν απ’ το σπίτι».

