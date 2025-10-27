Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ξεκινά η Logismos

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θα πραγματοποιηθούν αγορές ιδίων μετοχών, με συνολικό αριθμό που δεν θα ξεπερνά τις 474.000 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,86 € και ανώτατη τιμή 2,40 € ανά μετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 09:40

Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., σε εφαρμογή της από 25/06/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 01/08/2025 και 23/10/2025, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής Νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Το πρόγραμμα θα ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισής του, ήτοι έως και την 24η Ιουνίου 2027.

Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν αγορές ιδίων μετοχών, με συνολικό αριθμό που δεν θα ξεπερνά τις 474.000 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,86 € και ανώτατη τιμή 2,40 € ανά μετοχή.

Οι μετοχές που αποκτώνται δύνανται να διακρατηθούν και να διατεθούν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 113 και 114 του Ν. 4548/2018:

- ως μέσο πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρείας ή

- να διατεθούν δωρεάν, στο πλαίσιο προγράμματος παροχής κινήτρων, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα και ανώτερα διοικητικά στελέχη, εργαζομένους της Εταιρείας και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην Εταιρεία.

 

