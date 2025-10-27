#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΠΑΠ: Παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν παρέλευσης της δεκαήμερης προθεσμίας, η χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση της Σύμβασης Υλοποίησης με την από 12.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται οριστικά ισχυρή.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 18:07

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 12.10.2025 ανακοίνωσής του, η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από 12.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την παροχή ειδικής άδειας, για τη σύναψη μεταξύ της Εταιρείας και της «Allwyn International A.G.» της Σύμβασης Υλοποίησης, ως αυτή ορίζεται και περιγράφεται στην ως άνω ανακοίνωση, και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 14.10.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5594345, ότι παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για την υποβολή, από μετόχους της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου της, αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή της ανωτέρω ειδικής άδειας.

Κατόπιν άπρακτης παρέλευσης της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, η χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση της Σύμβασης Υλοποίησης με την από 12.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται οριστικά ισχυρή.

Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την κατά νόμο καταχώριση και δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του ελληνικού νόμου 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ

