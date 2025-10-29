Interwood: Πού θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από το ομολογιακό δάνειο έως 2 εκατ. ευρώ

Η «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.», κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της από 23.10.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) (το «Κοινό Ομολογιακό Δάνειο»), το οποίο θα καλυφθεί από την εταιρεία CINCINO LIMITED (συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως αναφέρεται στην από 23.10.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο θα έχει πενταετή διάρκεια, ενώ η Εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα προπληρωμής μέρους ή του συνόλου αυτού.

Το δάνειο θα φέρει επιτόκιο ίσο με το εξαμηνιαίο Euribor πλέον 1% σε ετήσια βάση και θα εκτοκίζεται εξαμηνιαίως.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το προϊόν του δανείου για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την εξυπηρέτηση λειτουργικών δαπανών.

Δεν θα παρασχεθούν εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις στο πλαίσιο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Κατά τα λοιπά, το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο θα διέπεται από όρους συνήθεις σε ανάλογες συναλλαγές.