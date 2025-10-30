#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trade Estates: Κάλυψε ομολογιακό ως 5 εκατ. ευρώ της Evitenco για κέντρο Logistics

Οι βασικοί όροι του εν λόγω Ομολογιακού δανείου θα έχουν ως εξής: διάρκεια έως 31.12.2028, σταθερό επιτόκιο 5% ετησίως και εφάπαξ αποπληρωμή κεφαλαίου στη λήξη του.

Trade Estates: Κάλυψε ομολογιακό ως 5 εκατ. ευρώ της Evitenco για κέντρο Logistics

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 10:43

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 160110060000, ανακοινώνει δια της παρούσας:

Αποφασίστηκε η παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, της κατ' άρθρο 99 επ. του Ν. 4548/2018 ειδικής άδειας, για την κάλυψη από την Εταιρεία, Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της εταιρείας «ΕVITENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «EVITENCO») ποσού έως €5.000.000, άνευ εξασφαλίσεων, προκειμένου η τελευταία να καλύψει την κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων αποθήκευσης και διανομής (κέντρο logistics), στη βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου στο Δήμο Ασπροπύργου, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Διανομής της InterIkea.

Οι βασικοί όροι του εν λόγω Ομολογιακού δανείου θα έχουν ως εξής: διάρκεια έως 31.12.2028, σταθερό επιτόκιο 5% ετησίως και εφάπαξ αποπληρωμή κεφαλαίου στη λήξη του.

Οι εταιρείες TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και EVITENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Εταιρεία κατά ποσοστό 44,69%, και οι οποίες πρόκειται να υπογράψουν Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τη Σύμβαση Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου, ως άνω, αξιολογούνται ως συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 και ΔΛΠ 24.

Η κάλυψη του εν λόγω δανείου κρίνεται προς το συμφέρον της Εταιρείας καθότι αφορά στην υλοποίηση σημαντικότατου έργου για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ακινήτων της Εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο της, ως άνω, με την κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων αποθήκευσης και διανομής (κέντρο logistics), το οποίο θα εκμισθωθεί στην εταιρεία «TRADE LOGISTICS A.E.B.E.».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λαγκάρντ για επιτόκια: Είμαστε σε καλό σημείο αλλά υπάρχουν ρίσκα

Υποχωρεί με μειωμένο τζίρο το Χρηματιστήριο

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Υπάρχει ελέφαντας στο δωμάτιο

HSBC: Νέες συστάσεις και τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο