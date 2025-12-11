#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Prodea: Μειώθηκαν τα ποσοστά Invel και Χρ. Παπαχριστοφόρου στην εισηγμένη

Στο 75,89% από 81,79% προηγουμένως υποχώρησε το ποσοστό της Invel Holdings.

Prodea: Μειώθηκαν τα ποσοστά Invel και Χρ. Παπαχριστοφόρου στην εισηγμένη

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 13:38

Η Εταιρεία Prodea ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις TR1 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που υπέβαλλαν στην Εταιρεία, την 08.12.2025, τα νομικά πρόσωπα INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED και INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. καθώς και ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου γνωστοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Την 08.12.2025 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχει έμμεσα η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED κατήλθε από 81,79% σε 75,7890% ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει άμεσα και έμμεσα ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατήλθε από 81,79% σε 75,9027%.

Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αναφέρονται ως ανωτέρω ελέγχονται ως ακολούθως:

Ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου κατέχει άμεσα μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,1137% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Περαιτέρω, ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου είναι μοναδικός μέτοχος και κατά τούτο ελέγχει την εταιρεία εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, η οποία ελέγχει την INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS, η οποία είναι 100% μέτοχος της εταιρείας Invel Real Estate B.V που είναι άμεση μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 0,5457%.

Περαιτέρω, η εταιρεία INVEL REAL ESTATE PARTNERS GREECE SAS είναι μέτοχος πλειοψηφίας της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) COOPERATIEF II UA, η οποία κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II PARENT B.V., που με τη σειρά της είναι 100% μέτοχος της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V. η οποία είναι άμεσος μέτοχος της Εταιρείας κατά ποσοστό 73,1432% σε ατομική βάση έναντι 80,22% σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της σε ατομική βάση.

Τέλος, η εταιρεία INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED είναι 100% μέτοχος της εταιρείας ANTHOS PROPERTIES SINGLE MEMBER S.A., άμεσου μετόχου της Εταιρείας κατά ποσοστό 2,1002%.

 

