Αντιδρούν εργαζόμενοι και δήμοι για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ

Κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προκαλώντας αντιδράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Τα ΕΛΤΑ θα εξακολουθούν να παρέχουν αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα», αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους και συμπληρώνουν πως «περιορίζεται ο αριθμός των καταστημάτων και ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και αναδιοργάνωση του δικτύου».

Αντιδρoύν οι εργαζόμενοι για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα

Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ στο επικείμενο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων που ανακοίνωσε, επίσημα, σήμερα η διοίκηση του οργανισμού. Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδών για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας -παράλληλα- ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον οργανισμό για την καθολική υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ. Όπως σημειώνεται, η σημερινή επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η ΠΟΣΤ επισημαίνει ότι η ραγδαία πτώση των εσόδων από το επιστολικό ταχυδρομείο και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις κινήσεις αυτές, κατηγορώντας τη Διοίκηση ότι αποφεύγει να απαντήσει για τις πραγματικές αιτίες. Η ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, στηρίζοντας κάθε ταχυδρομικό που πλήττεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους να τηρούν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τους.

Ταυτόχρονα, για τη «συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ με αιφνιδιαστικές ενέργειες που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες», ζητάει απαντήσεις ο πρόεδρος και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή και απευθύνουν στους συναρμόδιους υπουργούς. «Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ οι πολίτες -και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια- βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου.

Το "λουκέτο" σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το "λουκέτο" σε καταστήματα των τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων ΔΟΥ κ.λπ. αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…», αναφέρεται στην ερώτηση.

Επίσης, ο δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, όπως και άλλοι δήμοι, αντιδρά και διαφωνεί για το θέμα του τερματισμού λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Λουτράκι και Αγίους Θεοδώρους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, ο δήμαρχος της περιοχής, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπερταμείο, τονίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και τουριστικές συνέπειες της απόφασης, ζητώντας, άμεση κυβερνητική παρέμβαση. Η επιστολή, κοινοποιήθηκε στους βουλευτές της Ν.Δ στην Κορινθία, ενώ, ο δήμαρχος, επικοινώνησε και με τους βουλευτές της Κορινθίας που είναι στην κυβέρνηση, ζητώντας την άμεση στήριξή τους, για την ανατροπή της απόφασης.

Επίσης, ο Γιώργος Γκιώνης, ο δήμαρχος Λουτρακίου, υπέγραψε και την απόφαση διαμαρτυρίας, όλων των δημάρχων της Πελοποννήσου, κατά την συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, στην Τρίπολη. Παράλληλα, ετοιμάζεται και ψήφισμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Η Δημοτική Αρχή, αναφέρει, ότι, η προσπάθεια διεκδίκησης θα συνεχιστεί, με κάθε διαθέσιμο, θεσμικό μέσο, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των ΕΛΤΑ και η στοιχειώδης παρουσία των τραπεζικών υπηρεσιών, σ΄ ένα δήμο, που συνδυάζει επιχειρηματικότητα, τουρισμό και βιομηχανική δράση.

Ερώτηση Σάκη Αρναούτογλου στην Κομισιόν για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το κλείσιμο «άνω των 200 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου. « Η εξέλιξη αυτή αφήνει ολόκληρες περιοχές -όπως ο Δήμος Ζαγορίου στην Ήπειρο με 43 χωριά ή οι Δήμοι Ιεράπετρας στην Κρήτη, Βορείων Τζουμέρκων, Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας- χωρίς πρόσβαση σε τοπικό ταχυδρομικό κατάστημα. Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται και σε άλλες περιφέρειες», τονίζει και προσθέτει:

«Η συρρίκνωση του δικτύου εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής πολιτικής και προϋποθέτει ίση πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ιδίως για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες της υπαίθρου, η απομάκρυνση των σημείων εξυπηρέτησης συνεπάγεται αποκλεισμό από βασικές συναλλαγές, οικονομικές υπηρεσίες και κοινωνική επικοινωνία».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «πώς διασφαλίζει ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ιδίως σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ενόψει των εκτεταμένων κλεισιμάτων καταστημάτων ΕΛΤΑ; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός και γεωγραφικός αποκλεισμός πολιτών λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες; Υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική ή χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν τη διατήρηση ή και τον εκσυγχρονισμό της παρουσίας του παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα;».

