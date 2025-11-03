Αποσύρθηκε η αίτηση λύσης και εκκαθάρισης της Elbisco

Πέντε μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης για λύση και εκκαθάριση της Elbisco, ο μικρομέτοχος της εταιρείας κ. Δημήτρης Μίσιος την «απέσυρε».

Στις 22 Οκτωβρίου υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο που είχε καταθέσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης στις 6 Νοεμβρίου. Η αίτηση του Μισίου είχε βασιστεί στο γεγονός ότι η Elbisco δεν είχε εγκρίνει και δημοσιεύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2022 και 2023. Αυτές όμως εν τω μεταξύ δημοσιοποιήθηκαν.

Αν και αυτό το κεφάλαιο έκλεισε, η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο μιας πολυετούς δικαστικής διαμάχης με την οικογένεια Ρεμούνδου. Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν η οικογένεια Φιλίππου άρχισε να αποκτά σταδιακά τον έλεγχο της Elite. Το 2003 η Elbisco προχώρησε στην πλήρη εξαγορά της αρτοβιομηχανίας, αγοράζοντας τότε 2,59 εκατ. μετοχές (27,69%) έναντι περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Τα μέλη της οικογένειας Ρεμούνδου, μέσω της εταιρείας «Πικέρμι», υποστήριξαν ότι η μεταβίβαση έγινε καταχρηστικά και σε χαμηλό τίμημα, προσφεύγοντας στα δικαστήρια. Έπειτα από 15 χρόνια διαδοχικών δικών, το 2023 το Εφετείο δικαίωσε τους ενάγοντες, επιδικάζοντας αποζημιώσεις που συνολικά υπερβαίνουν τα 37,7 εκατ. ευρώ, χωρίς τους τόκους υπερημερίας που «τρέχουν» από το 2006.

Η Elbisco άσκησε αίτηση αναίρεσης και πέτυχε μερική αναστολή εκτέλεσης, έχοντας ήδη καταβάλει 1,41 εκατ. ευρώ και σχηματίσει πρόβλεψη 4,5 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του 2022.

Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (σ.σ. η υπόθεση είχε οριστεί να εξεταστεί στις 16 Οκτωβρίου), όπου θα κριθεί το επόμενο κεφάλαιο στη μακρά νομική ιστορία της εταιρείας.

Κατά τη χρήση του 2023 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός στο ΓΕΜΗ), ο κύκλος εργασιών της Elbisco ανήλθε σε 114,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,4% σε σχέση με το 2022, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 36,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 11,2%. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε κατά 77,8%, στα 9,9 εκατ. ευρώ ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε από 43,8 εκατ. ευρώ το 2022 σε 37,8 εκατ. ευρώ το 2023.