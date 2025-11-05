#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πόσο κόστισε στην General Mills Ελλάς η διακοπή παραγωγής των Pillsbury

Οι πωλήσεις της εταιρείας καταγράφουν πτώση στα 56,853 εκατ. ευρώ, ενώ περιορίστηκαν και οι εξαγωγές.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 08:02

Ο τερματισμός λειτουργίας της γραμμής των προϊόντων ζύμης Pillsbury που για χρόνια αποτελούσε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες κατηγορίες της στοίχισε στην General Mills Ελλάς αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οι πωλήσεις για τη χρήση Ιουνίου 2023-Μαΐου 2024 υποχώρησαν στα 56,853 εκατ. ευρώ από 71,175 εκατ. ευρώ (-20%).

Οι εξαγωγές, μειώθηκαν κατά 23,14%, στα περίπου 49 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να απορροφάται εντός του ομίλου General Mills. Την ίδια περίοδο πάντως καταγράφηκε αύξηση στην εσωτερική αγορά κατά περίπου 382 χιλιάδες ευρώ η οποία μεταφράζεται σε ποσοστό 5%.

Τα μικτά κέρδη που απτελούν το 3,7% των πωλήσεων (το 2023 ήταν 4,06%) μειώθηκαν κατά 26,8% και υποχώρησαν στα 2,114 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ από 1,973 εκατ. ερυώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν ισχυρά στα 12,5 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας το μετοχικό κεφάλαιο κατά 11,6%. Την εξεταζόμενη περίοδο τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στις 772.264 ευρώ από 926.428 ευρώ.

Το δάνειο με τη General Mills Swiss Finance SARL παραμένει στα 22 εκατ. ευρώ, με αποπληρωμή το 2026. Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για το 2025 οι πωλήσεις και η κερδοφορία αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα, χωρίς νέους κραδασμούς. Η εταιρεία, διατηρεί θετικό κεφάλαιο κίνησης και «χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας» χάρη στη στήριξη του ομίλου, απασχόλησε 197 εργαζόμενους (μειωμένους από 243), ενώ δεν προτείνεται μέρισμα για τη χρήση.

