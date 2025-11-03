#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τράπεζα Κύπρου: Κάτω του 5% το ποσοστό της Wellington

Το ποσοστό της Wellington υποχώρησε στο 4,94% από 5,98% προηγουμένως, με το fund να κατέχει πλέον 435.686.000 δικαιώματα ψήφου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 09:47

Η Wellington Management Group μείωσε στις 30 Οκτωβρίου το ποσοστό της στην Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Το ποσοστό της Wellington υποχώρησε στο 4,94% από 5,98% προηγουμένως, με το fund να κατέχει πλέον 435.686.000 δικαιώματα ψήφου.  

