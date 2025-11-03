#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Skag: Ο Θοδωρής Σκαγιάς στους «40 Under 40» του Fortune Greece για το 2025

«Είναι τιμή και ευθύνη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία, με όραμα και συνέπεια. Να εμπνέουμε τον κάθε άνθρωπο στο ταξίδι της δημιουργικής επιτυχίας και ευημερίας του», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Skag: Ο Θοδωρής Σκαγιάς στους «40 Under 40» του Fortune Greece για το 2025

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 13:54

Ο Θοδωρής Σκαγιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SKAG, συμπεριλήφθηκε στη φετινή λίστα “Fortune Greece 40 Under 40”, η οποία αναδεικνύει τις πιο δυναμικές και επιδραστικές προσωπικότητες της νέας γενιάς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της ηγετικής πορείας του κ. Σκαγιά, της συμβολής του στη στρατηγική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της SKAG, αλλά και της δέσμευσής του για έναν σύγχρονο, βιώσιμο και καινοτόμο τρόπο επιχειρείν.

Η λίστα “Fortune Greece 40 Under 40” περιλαμβάνει επιχειρηματίες και στελέχη που ξεχωρίζουν για το όραμα, τη δημιουργικότητα και τον θετικό αντίκτυπο του έργου τους. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με αυστηρά κριτήρια, καθώς το Fortune Greece αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει πρωτοτυπίας και καινοτομίας, προοπτικών του επιχειρηματικού μοντέλου, δυνατότητας κλιμάκωσης, βιωσιμότητας και επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και του αντίκτυπου και της ηγεσίας του επικεφαλής και της ομάδας.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που επιλέχθηκα στη λίστα Fortune Greece 40 Under 40 (2025). Είναι τιμή και ευθύνη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία, με όραμα και συνέπεια. Να εμπνέουμε τον κάθε άνθρωπο στο ταξίδι της δημιουργικής επιτυχίας και ευημερίας του», σχολιάζει ο Θοδωρής Σκαγιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση ΕΒΕΑ για την επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο ΓΕΜΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Μητροπόλεως

Πιερρακάκης: Μπορούν οι επιχειρήσεις μας να πρωταγωνιστήσουν στο παγκόσμιο στερέωμα

Χρηματοδοτικά εργαλεία ζητούν οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο