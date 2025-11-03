Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στο επίκεντρο της συνάντησης ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ-Θεοχάρη

Με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τις αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του προεδρείου της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Από πλευράς της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ παρευρέθηκαν ο Άγις Πιστιόλας, πρόεδρος δ.σ. της πρωτοβουλίας και μέλος δ.σ. της Agrino, ο κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, αντιπρόεδρος δ.σ. και αντιπρόεδρος της ΛΟΥΞ, ο Αυγερινός Χατζηχρυσός, ταμίας του δ.σ. και διευθύνων σύμβουλος της Forlabels, η Αθανασία Δάκου, μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και εμπορική διευθύντρια της Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, καθώς και η Άννα Παπαδημητρίου, εκτελεστική διευθύντρια της Πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με κεντρικό άξονα την παρουσίαση των δράσεων της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντός και εκτός Ελλάδος, με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου και τη στήριξη της διεθνούς παρουσίας των αμιγώς ελληνικών, επώνυμων προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά το όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι της πρωτοβουλίας, καθώς και η πολυδιάστατη συνεισφορά της στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Έμφαση δόθηκε στις δράσεις εξωστρέφειας που αναπτύσσει η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ τόσο σε επίπεδο B2B όσο και B2C, ενώ έγινε ειδική αναφορά στη διαρκή συνεργασία της πρωτοβουλίας με τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών στις τοπικές αγορές και τη δικτύωσή τους με επιχειρηματικούς φορείς. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της Enterprise Greece, προκειμένου να διευρυνθούν οι δράσεις προβολής και να ενισχυθεί η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσω κοινής ομάδας εργασίας των δύο μερών, με στόχο τη βιώσιμη ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας. Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ ελληνικής παραγωγής και τουρισμού, με σκοπό την ανάδειξη του «Made in Greece» ως αναπόσπαστου στοιχείου της τουριστικής εμπειρίας και μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία του διαλόγου και της στενής συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με κοινό στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της ελληνικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας συνολικά, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συλλογικής προσπάθειας για την ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών μας. Η Ελλάδα διαθέτει επιχειρήσεις με όραμα, που επενδύουν στην ποιότητα, την καινοτομία και την ταυτότητα του "Made in Greece". Ως υπουργείο Εξωτερικών, στηρίζουμε ενεργά κάθε δράση που προάγει την ελληνική επιχειρηματικότητα στις διεθνείς αγορές και ενισχύει τη σύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας».

Ο πρόεδρος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ανέφερε: «Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχει πλέον περάσει σε ένα ώριμο στάδιο ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων στρατηγικών δράσεων. Είμαστε θεματοφύλακες της ελληνικότητας, με συνοχή, συνέπεια και πίστη στο όραμά μας -παίρνουμε ρίσκα και επενδύουμε οι ίδιοι για τη βιώσιμη εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής».