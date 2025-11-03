#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εκκινεί η Loulis Food

Το πρόγραμμα προβλέπει την αγορά έως του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης σε εύρος τιμών από 2 ως 6 ευρώ ανά μετοχή.

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εκκινεί η Loulis Food

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 14:58

Η LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E. ανακοινώνει ότι στις 31.10.2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.05.2025.

Το ως άνω Πρόγραμμα, προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι συνολικά μέχρι 1.712.028 μετοχές, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι συναλλαγές, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ δύο ευρώ (2€) (κατώτατη τιμή) έως έξι ευρώ (6€) (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο 24 μήνες από την ημέρα απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 21.05.2027.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τράπεζα Κύπρου: Κάτω του 5% το ποσοστό της Wellington

Με 29,5% η UniCredit στην Alpha Bank, πήρε άδεια από ΕΚΤ

Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ξεκινά η Logismos

Ideal: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 1,6 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο