Νέες πηγές κερδοφορίας ανοίγει η Μοτοδυναμική

Διευρύνει τις εργασίες της η εισηγμένη, καθώς ξεκινούν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων ΝΙΟ. Εισέρχεται και στα Rent A Car. Πώς τοποθετήθηκε στους αναλυτές ο CEO Πάρης Κυριακόπουλος.

Νέες πηγές κερδοφορίας ανοίγει η Μοτοδυναμική

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 08:29

Η διατήρηση πολύ υψηλών οικονομικών επιδόσεων και η δημιουργία νέων πηγών μελλοντικής κερδοφορίας ήταν τα δύο βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Μοτοδυναμικής και από τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας Πάρης Κυριακόπουλος, στο πλαίσιο του χθεσινού conference call.

Ειδικότερα, η Μοτοδυναμική εμφάνισε στο εννεάμηνο αύξηση κύκλου εργασιών κατά 11,7% και διατήρηση της καθαρής της κερδοφορίας (10,8 εκατ. ευρώ, ή +1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), παρά το ότι:

  • Πρώτον, η προβληματική κατάσταση στην εφοδιαστική αλυσίδα στο χώρο των οχημάτων που είχε δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας αποκαταστάθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός στον κλάδο του Rent A Car να οξυνθεί και τα περιθώρια κέρδους να αποκλιμακωθούν σε σύγκριση με τις αφύσικα υψηλές τιμές του παρελθόντος.
  • Δεύτερον, τα αποτελέσματα εννεαμήνου επιβαρύνθηκαν με δαπάνες για την προετοιμασία δραστηριοποίησης στο χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων μέσα από την ανάληψη της αντιπροσώπευσης των κινεζικών αυτοκινήτων ΝΙΟ, όταν οι πωλήσεις τους θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες (ο Πάρης Κυριακόπουλος έθεσε ως στόχο το συγκεκριμένο brand να αποδειχτεί εφάμιλλο των άλλων που προωθεί η εισηγμένη -Yamaha, Porsche- από το 2028) και
  • τρίτον, (εξέλιξη που θα επηρεάσει κυρίως τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2025) οι φετινές πωλήσεις οχημάτων θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, λόγω του ότι κάποια από αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως στόλος της FLIZZR (νέα δραστηριότητα στο Rent A Car, πιο οικονομική λύση με μικρότερα και κάπως μεγαλύτερης ηλικίας προσφερόμενα οχήματα).

Ανεξάρτητα πάντως από τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αποτελεσμάτων, το μόνο βέβαιο είναι πως η εισηγμένη διευρύνει το αντικείμενο των εργασιών της, αποβλέποντας σε νέες μακροπρόθεσμες πηγές ισχυρής κερδοφορίας, μέσα από: α) Την αντιπροσώπευση των αυτοκινήτων ΝΙΟ β) Τη σταδιακή αύξηση του αποτυπώματος στη λιανική αγορά αυτοκινήτων της Toyota (στόχος η υλοποίηση εξαγορών στο συγκεκριμένο πεδίο) γ) Την αξιοποίηση της πλατφόρμας FLIZZR από το 2026 στο χώρο της βραχυπρόθεσμης ενοικίασης οχημάτων.

Πέραν αυτών, στους στόχους περιλαμβάνεται και η ενίσχυση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων, όπου ενδεικτικά στο μέτωπο της Porsche υπάρχουν θετικές προσδοκίες το 2026 (το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους αναμένεται το νέο ηλεκτρικό Cayenne).

Στα αξιοσημείωτα των λογιστικών καταστάσεων είναι η σημαντική αποκλιμάκωση του μέσου επιτοκίου δανεισμού της Μοτοδυναμικής (3,7% φέτος, έναντι 5,7% πέρυσι), τόσο λόγω της πορείας του Euribor, όσο και της συρρίκνωσης του spread.

