Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Λάρισας γιορτάζει την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Μια ημέρα αφιερωμένη στους επαγγελματίες που καθημερινά στέκονται δίπλα στον πολίτη, προτείνοντας ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις προστασίας, επένδυσης και αποταμίευσης, τονίζεται στην ανακοίνωση του συλλόγου.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 15:31

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νομού Λάρισας, σε συνεργασία με το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λάρισας, συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης στις 11 Νοεμβρίου και ενώνει τη φωνή του με όλους τους επαγγελματίες του κλάδου για την ενίσχυση της αξίας και της  αναγνώρισης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη σύγχρονη κοινωνία, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η 11η Νοεμβρίου αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα, ως Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Μια ημέρα αφιερωμένη στους επαγγελματίες που καθημερινά  στέκονται δίπλα στον πολίτη, προτείνοντας ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις προστασίας, επένδυσης και αποταμίευσης. 

Σε μια εποχή που η έννοια της ασφάλειας αποκτά νέα διάσταση, ο ρόλος του ασφαλιστικού  διαμεσολαβητή γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ. Με επαγγελματισμό, διαρκή κατάρτιση και προσωπική επαφή, οι ασφαλιστές διαμορφώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους,  προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές τους ανάγκες». 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας ιδιωτικής Ασφάλισης» στη Λάρισα θα πραγματοποιηθούν: 

  • Χαιρετισμός από την πρόεδρο του Σωματείου Λάρισας, Ευγενία Σαμαρά
  • Παρουσίαση: «IDD στην καθημερινότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» από τον Αλέξανδρο Πατσό, ιδρυτή της myIDD

Ημερομηνία & Ώρα: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, 18:30–20:00 (προσέλευση 18:00), Αίθουσα Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Λάρισας 

Είσοδος: Δωρεάν 

Επικοινωνία για ΜΜΕ: Σύλλογος Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ν. Λάρισας

Πρόεδρος: Ευγενία Σαμαρά

Email: [email protected] | Τηλ.: 693 702 7179

