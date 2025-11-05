Επένδυση 10 εκατ. στην «οικονομία του καφέ» από τη Βεκράκος

Η Ελλάδα έχει γεμίσει καφετέριες. Από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ως την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά, ο καφές αποτελεί εθνικό σύμβολο και όπως επισημαίνει μελέτη του Hellenic Observatory του LSE, ο καθρέφτης μιας ολόκληρης οικονομίας.

Στη μελέτη «The Café Economy: Structural Transformation in Greece in the Wake of Austerity and Reforms» επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η αυστηρή λιτότητα των μνημονίων και οι μεταρρυθμίσεις δεν οδήγησαν σε αύξηση παραγωγικότητας αλλά στην «οικονομία των καφέ». Κάτι που δεν φαίνεται να ανακόπτεται ούτε από την τρελή κούρσα ανόδου των τιμών του προϊόντος, είτε ως πρώτη ύλη, είτε ως καφέ στο χέρι.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΒΕΚ Βεκράκος Α.Ε. επενδύει 10,38 εκατ. ευρώ στη δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας καφέ στον Λαγκαδά. Η επένδυση, που θα ενισχύσει την παραγωγή και ο στόχος της εταιρείας ήταν να ολοκληρωθεί εντός του έτους, έλαβε το πράσινο φως ένταξης στον Αναπτυξιακό και συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 4,98 εκατ. ευρώ.

Η συγκυρία είναι ενδιαφέρουσα. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται και οι νέοι αμερικανικοί δασμοί 50% στις εισαγωγές βραζιλιάνικου καφέ πιέζουν την αγορά.

Ωστόσο, η κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα δεν δείχνει σημάδια κόπωσης, κι αυτό αποτυπώνεται και στις επιδόσεις της Βεκράκος. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου -σ.σ. περιλαμβάνεται και η θυγατρική της QU Espresso Ltd με έδρα το Λονδίνο- αυξήθηκε 8% στα 58,3 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 8,679 εκατ. ευρώ από 8,3 εκατ. ευρώ. Τα EBIT άγγιξαν τα 11,2 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια τα 24,9 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα τα 10,1 εκατ. ευρώ ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν 31% στα 25,45 εκατ. ευρώ.