Οι αδελφοί Oχονος ψήνουν νέα chips αξίας 12,1 εκατ.

Η νέα επένδυση της βορειοελλαδίτικης βιομηχανίας snack που βλέπει στα ίσια την Pepsico. Χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 10:58

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, χρόνος αρκετός για να αλλάξουν πολλά. Όμως στον κόσμο των snacks, δύο αδέλφια ο Νώντας και ο Κώστας Όχονος, παραμένουν σταθερά στο παιγνίδι. Έχοντας ιδρύσει και πουλήσει την πρώτη τους εταιρεία, την Best Foods, στην PepsiCo, επεκτάθηκαν στα Βαλκάνια και επέστρεψαν στην Ελλάδα με τη Ohonos Snack A.B.E.E., μια από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες του κλάδου.

Η τελευταία μόλις έλαβε το πράσινο φως σε νέα επένδυση 12,1 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής baked potato chips, σε μια εποχή που η ζήτηση για «υγιεινά σνακ» αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Το σχέδιο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αγροδιατροφή» του Αναπτυξιακού Νόμου, με κρατική ενίσχυση 3,99 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 44 νέες θέσεις εργασίας.

Αυτή η επένδυση έρχεται σε συνέχεια αυτής το 2017 όταν η εταιρεία επένδυσε 11,5 εκατ. ευρώ σε νέες εγκαταστάσεις και γραμμές παραγωγής. Το 2022–2023 ολοκλήρωσε έργο 30 εκατ. ευρώ, που αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα, ενώ υλοποιεί επένδυση μερικώς χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πέρυσι οι πωλήσεις της ξεπέρασαν τα 54,7 εκατ. ευρώ,τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,82 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 9,53 εκατ. ευρώ, με καθαρό περιθώριο κέρδους 13,83%, έναντι 12,63% το 2023. Σημαντικό και το στοιχείο ότι μείωσε τη μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων από 84 σε 81,8 ημέρες. Περίπου το 30% της παραγωγής κατευθύνεται ήδη σε ευρωπαϊκές αγορές.

