Νέα επένδυση 10 εκατ. στις Σέρρες από την Κρι Κρι

Προς διπλασιασμό παραγωγής προϊόντων γιαούρτης έως το 2026. Το σχέδιο έλαβε το πράσινο φως ένταξης στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 07:36

Η ΚΡΙ ΚΡΙ προχωρά σε νέο επενδυτικό κύκλο στο εργοστάσιό της στις Σέρρες. Η νέα επένδυση ύψους 10,09 εκατ. ευρώ που αφορά την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων έλαβε το πράσινο φως ένταξης στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου. Η επένδυση συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 5 εκατ. ευρώ (50% του συνολικού κόστους), καθώς και δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας.

Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υλοποιεί ήδη το επενδυτικό σχέδιο «Greek Dynamo», που στοχεύει σε διπλασιασμό της παραγωγής γιαουρτιού έως το 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός του φτάνει τα 52 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενα φορολογικά κίνητρα 23 εκατ. ευρώ στην τριετία.

Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις της ΚΡΙ ΚΡΙ αυξήθηκαν κατά 23,7%, στα 161,9 εκατ. ευρώ, με το γιαούρτι να αντιπροσωπεύει 127,7 εκατ. ευρώ (+26,2%) και το παγωτό 32,7 εκατ. ευρώ (+14,5%). Οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 39,6%, στα 97,5 εκατ. ευρώ, και πλέον αποτελούν το 60,3% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η Βρετανία παραμένει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της (+56%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (+19%), ενώ η εταιρεία κινείται επιλεκτικά στη Γαλλία.

Ωστόσο, η κερδοφορία υποχώρησε λόγω του κόστους πρώτων υλών και της καθυστερημένης μετακύλισης αυξήσεων στις τιμές. Το EBIT margin μειώθηκε στο 14,3% (από 20,6% πέρυσι), με λειτουργικά κέρδη 26,1 εκατ. ευρώ (-11,4%) και καθαρά κέρδη 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση, αποδίδει τη μείωση στη «χρονική υστέρηση 4-6 μηνών» στην προσαρμογή τιμών, αλλά αναμένει βελτίωση μικτού περιθωρίου στο τρέχον β΄ εξάμηνο, χάρη σε ανατιμήσεις και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές γάλακτος.

