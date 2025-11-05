Νέα επένδυση 10 εκατ. στις Σέρρες από την Κρι Κρι

Η ΚΡΙ ΚΡΙ προχωρά σε νέο επενδυτικό κύκλο στο εργοστάσιό της στις Σέρρες. Η νέα επένδυση ύψους 10,09 εκατ. ευρώ που αφορά την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων έλαβε το πράσινο φως ένταξης στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου. Η επένδυση συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 5 εκατ. ευρώ (50% του συνολικού κόστους), καθώς και δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας.

Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υλοποιεί ήδη το επενδυτικό σχέδιο «Greek Dynamo», που στοχεύει σε διπλασιασμό της παραγωγής γιαουρτιού έως το 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός του φτάνει τα 52 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενα φορολογικά κίνητρα 23 εκατ. ευρώ στην τριετία.

Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις της ΚΡΙ ΚΡΙ αυξήθηκαν κατά 23,7%, στα 161,9 εκατ. ευρώ, με το γιαούρτι να αντιπροσωπεύει 127,7 εκατ. ευρώ (+26,2%) και το παγωτό 32,7 εκατ. ευρώ (+14,5%). Οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 39,6%, στα 97,5 εκατ. ευρώ, και πλέον αποτελούν το 60,3% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η Βρετανία παραμένει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της (+56%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (+19%), ενώ η εταιρεία κινείται επιλεκτικά στη Γαλλία.

Ωστόσο, η κερδοφορία υποχώρησε λόγω του κόστους πρώτων υλών και της καθυστερημένης μετακύλισης αυξήσεων στις τιμές. Το EBIT margin μειώθηκε στο 14,3% (από 20,6% πέρυσι), με λειτουργικά κέρδη 26,1 εκατ. ευρώ (-11,4%) και καθαρά κέρδη 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση, αποδίδει τη μείωση στη «χρονική υστέρηση 4-6 μηνών» στην προσαρμογή τιμών, αλλά αναμένει βελτίωση μικτού περιθωρίου στο τρέχον β΄ εξάμηνο, χάρη σε ανατιμήσεις και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές γάλακτος.