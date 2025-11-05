#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Aktor: Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία συνεργασίας της AS LNG με τρίτο μέρος

Επιβεβαιώνει ο όμιλος τη σύσταση θυγατρικής από κοινού με την ΔΕΠΑ Εμπορίας με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 10:51

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Ομιλος Aktor»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο και σχετίζονται με τη συνεργασία του Ομίλου Aktor και της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι συστάθηκε η εταιρεία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («Νέα Εταιρεία») με μετόχους την 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και επίτευξης των σκοπών της Νέας Εταιρείας, ήδη εξετάζονται επιλογές και αναζητούνται κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας που συνάδουν με τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και την επίτευξη των σκοπών της. Ωστόσο η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της Νέας Εταιρείας με τρίτα μέρη υφίσταται έως σήμερα.

Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .

