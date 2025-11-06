Νέα επένδυση 6,4 εκατ. της Μέλισσα-Κίκιζας στο ελαιόλαδο

Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της Terra Creta από την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, η τελευταία προχωρά σε μια ακόμη επένδυση στο ελαιόλαδο και δη στο εργοστάσιο της στα Χανιά.

Η νέα επένδυση είναι ύψους 6,41 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου. Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροδιατροφή-Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων», με φορολογική απαλλαγή 2,56 εκατ. ευρώ (40% του κόστους). Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 22 νέων θέσεων εργασίας.

Η είσοδος του «μακαρονά» Κίκιζα, στο ελαιόλαδο με την εξαγορά της Terra Creta φέρει την υπογραφή του Αλέξανδρου Κίκιζα, της τρίτης γενιάς της γνωστής βιομηχανίας, η ιστορία της οποίας ξεκινά το 1947. Αποτελεί δε σημείο καμπής και διαφοροποίησης για την εταιρεία.

Πέρυσι αποτέλεσε ένα από τα πιο δυναμικά χρόνια της τελευταίας δεκαετίας για τη Μέλισσα-Κίκιζας. Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 153,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ, από 6,1 εκατ. ευρώ. Με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση 27%.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 και σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας. Με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού ετήσιου τζίρου.