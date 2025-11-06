#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ανοδικά οι ασιατικές αγορές με στήριξη από τα κέρδη της AMD - Κέρδη 1,2% για τον Nikkei

Νέα επένδυση 6,4 εκατ. της Μέλισσα-Κίκιζας στο ελαιόλαδο

Ο Αλέξανδρος Κίκιζας «ρίχνει» 6,4 εκατ. ευρώ στα Χανιά για την αναβάθμιση της μονάδας της Terra Creta. Τι δείχνει το ταμείο του ομίλου. Το όπλο των εξαγωγών, που αντιπροσωπεύουν το 25% του τζίρου.

Νέα επένδυση 6,4 εκατ. της Μέλισσα-Κίκιζας στο ελαιόλαδο

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 08:48

Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της Terra Creta από την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, η τελευταία προχωρά σε μια ακόμη επένδυση στο ελαιόλαδο και δη στο εργοστάσιο της στα Χανιά.

Η νέα επένδυση είναι ύψους 6,41 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου. Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροδιατροφή-Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων», με φορολογική απαλλαγή 2,56 εκατ. ευρώ (40% του κόστους). Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 22 νέων θέσεων εργασίας.

Η είσοδος του «μακαρονά» Κίκιζα, στο ελαιόλαδο με την εξαγορά της Terra Creta φέρει την υπογραφή του Αλέξανδρου Κίκιζα, της τρίτης γενιάς της γνωστής βιομηχανίας, η ιστορία της οποίας ξεκινά το 1947. Αποτελεί δε σημείο καμπής και διαφοροποίησης για την εταιρεία.

Πέρυσι αποτέλεσε ένα από τα πιο δυναμικά χρόνια της τελευταίας δεκαετίας για τη Μέλισσα-Κίκιζας. Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 153,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ, από 6,1 εκατ. ευρώ. Με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση 27%.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 και σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας. Με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού ετήσιου τζίρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στον αναπτυξιακό νόμο το επενδυτικό σχέδιο της Μέλισσα Κίκιζας

Η Big Pi επενδύει στη Nutropy, που «ζυμώνει» τυρί χωρίς αγελάδες

Τα πρώτα σήματα για τη φετινή παραγωγή ελαιολάδου και τις τιμές

Η Υφαντής επενδύει στο εργοστάσιο του Εβρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο