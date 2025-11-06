Η Coffee Berry «ψήνει» επένδυση 8 εκατ. ευρώ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η νέα εγκατάσταση θα επεξεργάζεται καφέ ενισχύοντας την αυτάρκεια της αλυσίδας. Η κρατική ενίσχυση είναι περίπου 2,26 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 07:57

Η Grand Υπηρεσίες Καφεστίασης, η εταιρεία πίσω από την αλυσίδα Coffee Berry, επενδύει στην επεξεργασία καφέ στην Κερατέα, στο ιδιόκτητο βιομηχανικό ακίνητο 3.340 τ.μ. Το επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού 8,07 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η νέα εγκατάσταση θα επεξεργάζεται καφέ ενισχύοντας την παραγωγική αυτάρκεια της αλυσίδας που έχει παρουσία σε αρκετά σημεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κρατική ενίσχυση είναι περίπου 2,26 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι η Grand Υπηρεσίες Καφεστίασης Μ.Α.Ε., η εταιρεία πίσω από το brand Coffee Berry, εμφάνισε πωλήσεις 18,55 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,6% παρά το ελαφρώς χαμηλότερο καθαρό αποτέλεσμα στα 3,34 εκατ. ευρώ, έναντι 3,74 εκατ. ευρώ το 2023. Για το 2025, ο στόχος της εταιρείας που πέρυσι προχώρησε στη συγχώνευση με την Coffee Berry Μ.Ι.Κ.Ε., ενοποιώντας την παραγωγή και τη διανομή σε μια ενιαία δομή, είναι διεύρυνση εξαγωγών και αύξηση πωλήσεων στην Ελλάδα.

Εξ αυτού τα περσινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν και τα μεγέθη της απορροφούμενης Coffee Berry Μ.Ι.Κ.Ε., γεγονός που επηρεάζει τη σύγκριση με το 2023.

