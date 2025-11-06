Ρεκόρ στα EBITDA εννεαμήνου από την Titan, θετικές προοπτικές

Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του 2025 ανακοίνωσε ο όμιλος Titan. Σύμφωνα με αυτά καταγράφεται:

Οι πωλήσεις εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 1,4% και ανήλθαν σε €2.013 εκ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στην Αίγυπτο, με αυξημένους όγκους πωλήσεων και σταθερά επίπεδα τιμών.

εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 1,4% και ανήλθαν σε €2.013 εκ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στην Αίγυπτο, με αυξημένους όγκους πωλήσεων και σταθερά επίπεδα τιμών. Τα κέρδη EBITDA για το εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν στα €474 εκ. μετά από ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο (+19,9% κέρδη EBITDA), ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε €223 εκ., μειωμένα κατά 0,8%, μη συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ζημίας ύψους €51,9 εκατ. που σχετίζεται με την πώληση της Adocim κατά το δεύτερο τρίμηνο.

για το εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν στα €474 εκ. μετά από ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο (+19,9% κέρδη EBITDA), ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε €223 εκ., μειωμένα κατά 0,8%, μη συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ζημίας ύψους €51,9 εκατ. που σχετίζεται με την πώληση της Adocim κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €302 εκ., μειωμένος ως αποτέλεσμα της δημόσιας εγγραφής της Titan America και της πώλησης της Adocim. Ο δείκτης δανεισμού διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (0,5x), παρά την καταβολή μερίσματος ύψους €3 ανά μετοχή τον Ιούλιο. Ο οίκος Fitch διατήρησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου σε «BB+» και αναβάθμισε την προοπτική σε θετική από σταθερή.

παραμένει ισχυρή, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €302 εκ., μειωμένος ως αποτέλεσμα της δημόσιας εγγραφής της Titan America και της πώλησης της Adocim. Ο δείκτης δανεισμού διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (0,5x), παρά την καταβολή μερίσματος ύψους €3 ανά μετοχή τον Ιούλιο. Ο οίκος διατήρησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου σε «BB+» και αναβάθμισε την προοπτική σε θετική από σταθερή. Οι επενδυτικές δαπάνες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, €185 εκ. για το εννεάμηνο, αντανακλώντας τη συνεχή υλοποίηση έργων ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, όπως το IFESTOS CCS, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης.

παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, €185 εκ. για το εννεάμηνο, αντανακλώντας τη συνεχή υλοποίηση έργων ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα μείωσης αποτυπώματος άνθρακα, όπως το IFESTOS CCS, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Η εξαγορά ποσοστού 80% της Baupartner στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέσω κοινοπραξίας σηματοδοτεί την είσοδο του Τιτάνα στον κλάδο προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές στη Φλόριντα η παραγωγή νέων προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος.

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέσω κοινοπραξίας σηματοδοτεί την είσοδο του Τιτάνα στον κλάδο προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές στη Φλόριντα η παραγωγή νέων προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Ολοκληρώθηκε η εξαγορά μιας επιπλέον μονάδας έτοιμου σκυροδέματος και ενός λατομείου αδρανών υλικών στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τον αριθμό των στρατηγικών επενδύσεων εντός του έτους σε τρεις.

Έχει προγραμματιστεί Investor Day στην Αθήνα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

στην Αθήνα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου. Οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους παραμένουν θετικές, χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, στις ανθεκτικές τιμές, στα έργα μείωσης του κόστους και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Επισκόπηση του τρίτου τριμήνου και του εννεαμήνου του 2025

Ο Όμιλος συνέχισε την ανοδική του πορεία κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας. Οι πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν σε €684 εκ. σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές τάσεις που επικράτησαν σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς.

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στο υψηλό επίπεδο των €186,6 εκ., αυξημένα κατά 19,9%, χάρη στις σταθερές τιμές, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών EBITDA, με σημαντική αύξηση όγκου πωλήσεων στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και αυτό το τρίμηνο, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στις ΗΠΑ, οι ελαφρώς βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, συνέβαλαν στην αύξηση του όγκου πωλήσεων στους κλάδους του τσιμέντου, του έτοιμου σκυροδέματος, των αδρανών υλικών και της ιπτάμενης τέφρας. Η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα καθώς και οι λειτουργικές συνέργειες, σε συνδυασμό με τους υψηλότερους όγκους, οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και των κερδών σε δολάρια ΗΠΑ τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και εννεαμήνου.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το τρίτο τρίμηνο, με αύξηση του όγκου πωλήσεων στις περισσότερες χώρες και σταθερά επίπεδα τιμών, αντιστρέφοντας τις χαμηλότερες επιδόσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την αλλαγή της γεωγραφικής παρουσίας του Ομίλου λόγω της πώλησης της Adocim στην Τουρκία τον Μάιο του 2025, η Αίγυπτος αποτέλεσε την κύρια πηγή εσόδων και κερδοφορίας. Η χώρα σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις, με ισχυρές εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, ενισχυμένες από ευνοϊκά επίπεδα τιμών.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €102,4 εκ., έναντι €75,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε €222,7 εκ., αναπροσαρμοσμένα για τη μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους €51,9 εκ. από την πώληση της Adocim, η οποία αποτυπώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι €224,6 εκ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, ο Όμιλος κατέγραψε υψηλά αποτελέσματα για το εννεάμηνο, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα επίπεδα των €2 δισ. και να διαμορφώνονται σε €2.012,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση 1,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,4% (+13%, μετά την αναπροσαρμογή για την πώληση της Adocim και τον αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και διαμορφώθηκαν σε €473,6 εκ.

Για το εννεάμηνο, οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου έφτασαν σε 13,2 εκ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,7% μετά την αναπροσαρμογή για την πώληση της Adocim τον Μάιο 2025 (-1% βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων). Οι όγκοι πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ οι πωλήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν ισχυρή άνοδο κατά 11%, χάρη στις στρατηγικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €307 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2025, έναντι €275 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2024, αντανακλώντας τις βελτιωμένες επιδόσεις στα κέρδη EBITDA. Οι επενδυτικές δαπάνες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €185 εκ., έναντι €181 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη εστίαση του Ομίλου στις βασικές στρατηγικές του προτεραιότητες, όπως οι βελτιώσεις των υποδομών παραγωγικής δυναμικότητας και του δικτύου διανομής, η βελτίωση του ενεργειακού μείγματος, καθώς και η επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή, παράγοντες που ενισχύουν τις λειτουργικές επιδόσεις και τη βελτιστοποίηση του κόστους.

Κατά το εννεάμηνο, ο Όμιλος προχώρησε επίσης σε στοχευμένες εξαγορές λατομείων αδρανών υλικών και εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών στην Ευρώπη, ενώ έθεσε σε λειτουργία μία νέα μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα (εξαγορά του 2024), συνεχίζοντας παράλληλα να υποστηρίζει σημαντικά έργα υποδομών μέσω φορητών μονάδων έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, ο Όμιλος προέβη σε ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα, εισερχόμενος στην αγορά προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος, αποκτώντας -σε συνεργασία με τη Molins- το 80% της Baupartner, μιας κορυφαίας εταιρίας με εξειδίκευση στα προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος με έδρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και δραστηριότητες που εκτείνονται στην Κροατία και τη Σερβία.

Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος διευρύνει την γεωγραφική του παρουσίασε μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και εμπλουτίζει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του με λύσεις προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένες στις αναπτυξιακές ευκαιρίες της περιοχής. Παράλληλα, η Titan America διευρύνει τα προϊόντα της, έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για την παραγωγή προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος στη Φλόριντα. Αυτό το επίτευγμα ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη ανάπτυξη, συμπληρώνοντας την παρουσία της εταιρίας στην αγορά τσιμεντόλιθων.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €302 εκ., έναντι €622 εκ. τον Δεκέμβριο του 2024. Η σημαντική αυτή μείωση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από την εισαγωγή της Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και την πώληση της Adocim. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σε 0,49x, παρά την καταβολή μερίσματος συνολικού ύψους €224 εκ. τον Ιούλιο.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο οίκος Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα σε «BB+ με θετική προοπτική», αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκ. ξεκίνησε τον Ιούλιο 2025, μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Σήμερα ο ΤΙΤΑΝ κατέχει 5,0% των μετοχών της εταιρείας.

Προοπτικές

Το 2026 η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να διατηρήσει ήπια αναπτυξιακή δυναμική, με το ΔΝΤ να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3%. Η εκτίμηση αυτή αντανακλά χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων, ευνοϊκότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και ανθεκτικότητα των θεμελιωδών μεγεθών στις κυριότερες αναδυόμενες αγορές. Οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα παραμένουν αυξημένοι, καθώς ο πληθωρισμός και οι πιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να επιβραδύνουν την αναπτυξιακή πορεία.

Ο Όμιλος τοποθετείται ώστε να επωφελείται από τις διαφορετικές ευκαιρίες που αναδύονται, αξιοποιώντας την γεωγραφική του παρουσία, το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και τη λειτουργική του ευελιξία, με στόχο την επίτευξη υψηλών επιπέδων ανάπτυξης.

Η οικονομία των ΗΠΑ ενδέχεται να παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα των έως τώρα τάσεων για το υπόλοιπο του 2025, ενώ μια ήπια ανάπτυξη αναμένεται να σημειωθεί το 2026. Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης του ΑΕΠ, παραμένοντας ωστόσο συνδεδεμένη με τους δασμούς, το υψηλότερο κόστος δανεισμού και την μεταβλητότητα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό μη επαρκής και εκτιμάται ότι έως το 2033 θα υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή περίπου 1,8 εκ. νέων κατοικιών ετησίως.

Αν και τα υψηλότερα επιτόκια έχουν επηρεάσει αρνητικά την αγορά, οι πρόσφατες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) υποδεικνύουν πιθανή καμπή έως τα μέσα του 2026. Οι επενδύσεις σε υποδομές προσφέρουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς οι αυτοκινητόδρομοι και οι δημόσιες συγκοινωνίες χαίρουν στήριξης και από τα δύο κόμματα, ενώ η επέκταση του Νόμου περί Επενδύσεων Υποδομών και Θέσεων Εργασίας (IIJA) αναμένεται το φθινόπωρο του 2026.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.