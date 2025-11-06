Νέα χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ για τη Spotawheel

Η Spotawheel, η ελληνική εταιρεία που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους €300 εκατομμυρίων, σε συνδυασμό δανειακού και μετοχικού κεφαλαίου, από κορυφαίους ευρωπαϊκούς επενδυτές.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στη Spotawheel να υπερδιπλασιάσει τον στόλο ευέλικτου Leasing στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες — και φυσικά να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξή της στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχει και η Pollen Street Capital, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη και στήριξη που έχει κερδίσει η Spotawheel στη διεθνή αγορά.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, με τις τιμές των αυτοκινήτων και τα κόστη συντήρησης να έχουν εκτοξευθεί, με μια απλή συνδρομή, ο οδηγός αποκτά πρόσβαση σε ποιοτικά, ελεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, πληρώνοντας μόνο για όσο τα χρειάζεται. Χωρίς προκαταβολές, χωρίς δέσμευση, χωρίς ρίσκο.

Όπως τονίζει ο Χάρης Αρβανίτης, Ιδρυτής & CEO της Spotawheel:

«Τα αυτοκίνητα έχουν γίνει ένα από τα πιο ακριβά είδη της καθημερινότητας. Οι καταναλωτές χρειάζονται μια πιο έξυπνη και ευέλικτη επιλογή. Με τη Spotawheel μπορούν να προσαρμόζουν τα έξοδά τους στις ανάγκες της ζωής τους — χωρίς να δεσμεύονται και χωρίς να αγχώνονται για το μέλλον.»

Η επιτυχία της Spotawheel βασίζεται σε χειροπιαστά οφέλη που κάνουν τη διαφορά για τον οδηγό:

● Άμεση παράδοση από χιλιάδες διαθέσιμα, ελεγμένα αυτοκίνητα.

● Δωρεάν παράδοση σε όλη την Ελλάδα, χωρίς επιπλέον κόστος.

● Τιμές που δύσκολα βρίσκουν ανταγωνισμό, χάρη στο διαφανές μοντέλο τιμολόγησης και τη χρήση δεδομένων αγοράς.

● 5ετής εγγύηση και αυστηροί έλεγχοι ποιότητας, ώστε κάθε αυτοκίνητο να προσφέρει αξία σαν καινούριο — αλλά σε πολύ πιο προσιτή τιμή.

Αυτό το μοντέλο έχει επιτρέψει στη Spotawheel να αναπτυχθεί σε Ελλάδα, Πολωνία και Ρουμανία, καθιερώνοντάς τη ως την πιο αξιόπιστη, προσιτή και τεχνολογικά ώριμη πλατφόρμα στον χώρο του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Το επόμενο βήμα

Όπως σημειώνει ο Χάρης Αρβανίτης:

«Χτίζουμε ένα μοντέλο μετακίνησης που έχει νόημα για τη σημερινή οικονομία και τους αυριανούς καταναλωτές. Η νέα χρηματοδότηση μάς επιτρέπει να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε υπεύθυνα, προσφέροντας σε χιλιάδες ακόμη οδηγούς πρόσβαση σε ποιοτικά και προσιτά αυτοκίνητα — χωρίς το βάρος της ιδιοκτησίας.

Το επόμενο βήμα για εμάς είναι να επεκτείνουμε αυτή τη λογική και στον χώρο του καινούριου αυτοκινήτου, αξιοποιώντας τη Spotawheel ως μια πανελλαδική πλατφόρμα διανομής που εγγυάται κοινά standards ποιότητας και εμπειρίας.

Θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε όχι μόνο το πώς αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο, αλλά το πώς αποκτάς πρόσβαση σε κάθε αυτοκίνητο — καινούργιο ή μεταχειρισμένο.»