#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Titan για εξαγορά της «Vracs de l’Estuaire»

Η εξαγορά της γαλλικής εταιρείας έχει στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού ομίλου στη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται ολοκλήρωση της συναλλαγής το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Titan για εξαγορά της «Vracs de l’Estuaire»

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 15:48

Ο Όμιλος TITAN είναι σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας Vracs de l’Estuaire, η οποία διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου εργοστασίου άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης, στη βόρεια Γαλλία.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, οι εγκαταστάσεις, χάρη στην ιδανική τους τοποθεσία, εξυπηρετούν αποτελεσματικά μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης.

Η στρατηγική αυτή επένδυση ενισχύει την παρουσία του Τιτάνα στη Γαλλία, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις υφιστάμενες δραστηριότητές του στην αγορά της Μασσαλίας. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του Ομίλου σε θέματα καινοτομίας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, προσφέροντας μια επιπλέον πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πελατών του με τσιμέντα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά, βασισμένα σε ποζολάνη.

Η υπογραφή της συναλλαγής υπόκειται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Η ολοκλήρωσή της παραμένει υπό την αίρεση των συνήθων νομικών διαδικασιών και αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το προφίλ της εταιρείας

H Vracs de l’Estuaire ανήκει στον μαροκινό όμιλο Cimat. Με βάση τη σχετική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της, η Vracs de l’Estuaire έχει εργατικό δυναμικό πάνω από 100 άτομα, έχει ικανότητα παραγωγής 600.000 τόνων τσιμέντου ετησίως ενώ η μονάδα έχει προχωρήσει σε επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ σε επέκταση και μηχανολογικό εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρεκόρ στα EBITDA εννεαμήνου από την Titan, θετικές προοπτικές

Νέα εξαγορά στην Κρήτη για τον όμιλο Titan

ΗΠΑ: Μαζικά τραπεζικά deals «βλέπει» ο Μπομπ Ντάιαμοντ

Συνεργασία Titan - thyssenkrupp Polysius για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο