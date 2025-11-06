Citi: Τιμή-στόχος τα 52 ευρώ για τη Metlen

Επιβεβαίωσε τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της Metlen η Citi, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου. Διατηρεί δε την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ.

Η Citi σημειώνει ότι η διοίκηση επιβεβαιώνει το guidance καθώς προβλέπει EBITDA στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ (ή 1,15 δισ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση).

Ο αναλυτής της Citi αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές το προσεχές διάστημα, εξαιτίας της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης ενεργητικού τόσο στη Χιλή όσο και στην Αυστραλία.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο για τη Citi αποτελεί η ανακοίνωση της εταιρείας για ενίσχυση του τομέα των ΑΠΕ με Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS).