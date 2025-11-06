#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Citi: Τιμή-στόχος τα 52 ευρώ για τη Metlen

Η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι η διοίκηση επιβεβαιώνει το guidance καθώς προβλέπει EBITDA στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ. Ο αναλυτής αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές το προσεχές διάστημα.

Citi: Τιμή-στόχος τα 52 ευρώ για τη Metlen

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 16:05

Επιβεβαίωσε τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της Metlen η Citi, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου. Διατηρεί δε την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ.

Η Citi σημειώνει ότι η διοίκηση επιβεβαιώνει το guidance καθώς προβλέπει EBITDA στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ (ή 1,15 δισ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση).

Ο αναλυτής της Citi αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές το προσεχές διάστημα, εξαιτίας της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης ενεργητικού τόσο στη Χιλή όσο και στην Αυστραλία.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο για τη Citi αποτελεί η ανακοίνωση της εταιρείας για ενίσχυση του τομέα των ΑΠΕ με Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS).

 

