To σχέδιο της ΔΕΗ για data center στη Ρουμανία

Το περίγραμμα του σχεδίου για ανάπτυξη ενός νέου Data Center στη Ρουμανία, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις μονάδες παραγωγής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, περιέγραψε από το επιχειρηματικό φόρουμ για τη Διατλαντική Ενεργειακή Σύνοδο ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.

Στην ουσία περιέγραψε ένα μελλοντικό σχέδιο, όπου τα κέντρα δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης θα λειτουργούν με ένα διασυνδεδεμένο τρόπο και θα αλληλοσυμπληρώνονται, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη διασύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας στη νέα εποχή.

«Σε μια εποχή που η ενέργεια και η τεχνολογία συνδέονται στενά μεταξύ τους, τα data centers σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, όπως τα Βαλκάνια, θα μπορούσαν να λειτουργούν συμπληρωματικά ακριβώς όπως λειτουργούν συμπληρωματικά και οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής», εξήγησε ο κ. Στάσσης, μιλώντας για την παρουσία της ΔΕH σε 6 χώρες (Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Ιταλία και Ελλάδα) και τις μεγάλες ευκαιρίες που φέρνει για τη ΝΑ Ευρώπη η ανάπτυξη της ΑΙ.

«Βλέπουμε την επανάσταση του ΑΙ και κοιτάμε πως θα ανταποκριθούμε σε αυτή την αύξηση της ζήτησης που έρχεται από την ευρύτερη περιοχή», ανέφερε κάνοντας μνεία στο μεγάλο έργο για κέντρο δεδομένων που υλοποιεί η ΔΕΗ στην Κοζάνη. «Η εκτίμησή μας είναι ότι μπορούμε να παραδώσουμε το ΑΙ factory σε 2-3 χρόνια», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Εξήγησε μάλιστα ότι το μοντέλο της Κοζάνης όπου η ΔEΗ αναπτύσσει σειρά επενδύσεων (φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, υδροηλεκτρικά, Data Centers), θα μπορούσε να εξαχθεί και σε άλλες περιοχές όπου έχει παρουσία.

«Στην Κοζάνη, για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του νέου Data Center, δημιουργούμε ένα σύνολο μονάδων σε μια κοιλάδα μοντέρνας παραγωγής ενέργειας, ώστε να λειτουργεί behind the meter και να μην επιβαρύνει το δίκτυο. Ονειρευόμαστε να επαναλάβουμε αυτό το μοντέλο σε άλλες χώρες εξυπηρετώντας τις ενεργειακές και τις ψηφιακές ανάγκες των πολιτών», ανέφερε ο κ. Στάσσης, μιλώντας για τις τεράστιες προκλήσεις της νέας εποχής.

Τέτοια είναι η τεράστια ποσότητα ενέργειας που απορροφούν τα κέντρα δεδομένων και η οποία πρέπει να είναι χαμηλού κόστους. «Το ζήτημα με την ΑΙ είναι διπλό, αφορά τόσο τα δίκτυα όσο και το κόστος. Σήμερα έχουμε στην Ευρώπη κέντρα δεδομένων ισχύος 10-12 GW και με βάση τις προβλέψεις, θα προστεθούν τουλάχιστον άλλα 20 GW, τα οποία έχουν ανάγκη από νέα ηλεκτροπαραγωγή για να τροφοδοτηθούν. Άλλο να κατασκευάζεις ένα data center των 10-15 MW και άλλο να μιλάς για data centers επιπέδου gigawatt, όπως εκείνα που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια», κατέληξε ο κ. Στάσσης.