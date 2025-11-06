Η EInS συνδιοργάνωσε με την Cleon το Συνέδριο «Defence for Growth Forum»

Η European Innovation Solutions (EInS), σε συνεργασία με την CLEON, διοργάνωσε με το συνέδριο«Defence for Growth Forum», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και θεσμικών φορέων του τομέα, όπου παρευρέθηκαν θεσμικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί, προσφέροντας ένα περιβάλλον διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών.

Μεταξύ των ομιλητών συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΚΤ.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EInS, Πάρις Κοκορότσικος, παρουσίασε το συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον στον τομέα της άμυνας, τόσο σε επίπεδο στρατηγικών όσο και χρηματοδοτήσεων, αναφερόμενος σε πρωτοβουλίες όπως τα Defence Readiness 2030, το REARM και τους νέους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι ελληνικές στρατηγικές και δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών ελληνικού ενδιαφέροντος στον τομέα της άμυνας, όσο και στη συμπαραγωγή συστημάτων του εξοπλιστικού προγράμματος 2025–2036, συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ.

Στα συμπεράσματα του συνεδρίου, οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη να θεσμοθετηθεί ο στόχος για 25% ελληνική προστιθέμενη αξία στις αμυντικές προμήθειες, συνοδευόμενος από μηχανισμούς πιστοποίησης, ώστε να αυξηθεί η συνεισφορά της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο ΑΕΠ (από το σημερινό 0,7%) και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων.