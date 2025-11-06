#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η EInS συνδιοργάνωσε με την Cleon το Συνέδριο «Defence for Growth Forum»

Στα συμπεράσματα του συνεδρίου, οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη να θεσμοθετηθεί ο στόχος για 25% ελληνική προστιθέμενη αξία στις αμυντικές προμήθειες, ώστε να αυξηθεί η συνεισφορά της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο ΑΕΠ.

Η EInS συνδιοργάνωσε με την Cleon το Συνέδριο «Defence for Growth Forum»

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 20:43

Η European Innovation Solutions (EInS), σε συνεργασία με την CLEON, διοργάνωσε με το συνέδριο«Defence for Growth Forum», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και θεσμικών φορέων του τομέα,  όπου παρευρέθηκαν θεσμικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί, προσφέροντας ένα περιβάλλον διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών.

Μεταξύ των ομιλητών συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΚΤ.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EInS, Πάρις Κοκορότσικος, παρουσίασε το συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον στον τομέα της άμυνας, τόσο σε επίπεδο στρατηγικών όσο και χρηματοδοτήσεων, αναφερόμενος σε πρωτοβουλίες όπως τα Defence Readiness 2030, το REARM και τους νέους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι ελληνικές στρατηγικές και δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών ελληνικού ενδιαφέροντος στον τομέα της άμυνας, όσο και στη συμπαραγωγή συστημάτων του εξοπλιστικού προγράμματος 2025–2036, συνολικού ύψους 28 δισ. ευρώ.

Στα συμπεράσματα του συνεδρίου, οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη να θεσμοθετηθεί ο στόχος για 25% ελληνική προστιθέμενη αξία στις αμυντικές προμήθειες, συνοδευόμενος από μηχανισμούς πιστοποίησης, ώστε να  αυξηθεί η συνεισφορά της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο ΑΕΠ (από το σημερινό 0,7%) και να ενισχυθεί  η ανάπτυξη και η απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θεοδωρόπουλος: Η Αμυνα είναι υπόθεση όλων μας

Συμπαραγωγή όπλων με Γερμανία-Δανία ξεκινά η Ουκρανία

Η ανανέωση του εξοπλισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Rheinmetall: Εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδας και πυρομαχικών στη Βουλγαρία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο