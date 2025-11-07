#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι αδελφοί Παντελιάδη «ρίχνουν» 12,9 εκατ. στην Ήπειρο

Η επένδυση που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό αφορά στον εκσυγχρονισμό της γραμμής παραγωγής στην Άρτα.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 08:55

Η ΗΠΕΙΡΟΣ, συμφερόντων της οικογένειας Παντελιάδη, «τρέχει» νέο κύκλο επενδύσεων με τα 12,86 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της μονάδας στον Αμμότοπο Άρτας.

Το έργο εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου. Στόχος είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η επένδυση αυτή είναι μέρος του επενδυτικού πλάνου ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη διετία 2025–2026, το οποίο θα αφορά την αναβάθμιση και των τριών εργοστασίων της ΗΠΕΙΡΟΣ σε Άρτα, Ελασσόνα και Δομοκό, καθώς και της Ζώνης Γάλακτος.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της, πέρυσι ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 101,25 εκατ. ευρώ, έναντι 99,89 εκατ. ευρώ το 2023. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ από 8,3 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το 2023.

Η μείωση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες: αφενός, στην απόφαση της εταιρείας να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του αυξημένου κόστους των πρώτων υλών, χωρίς να το μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή και αφετέρου, στις αυξημένες αποσβέσεις που προέκυψαν από επενδύσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν την τελευταία διετία και αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν από το 2025.

