Νέα έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των νησιωτικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο, που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4832/2021, η νησιωτική επιχειρηματικότητα μελετάται ως ξεχωριστό πεδίο πολιτικής, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών. Η γεωγραφική απομόνωση, τα υψηλά κόστη μεταφορών και η έλλειψη οικονομιών κλίμακας αποτελούν μόνο μερικές από τις προκλήσεις που διαφοροποιούν το «επιχειρείν» στα νησιά από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως γνωστοποιούν τα Επιμελητήρια στα μέλη τους, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) υλοποίησε το 2023, για πρώτη φορά, την πρωτοβουλία «Βαρόμετρο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας», συγκεντρώνοντας περισσότερα από 500 ερωτηματολόγια από επιχειρήσεις διαφόρων νησιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν κρίσιμα δεδομένα για τη νησιωτική οικονομία και παρουσιάστηκαν τόσο στη 53η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στη Ζάκυνθο, όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR).

Φέτος, η ίδια Γενική Γραμματεία προχωρά στη νέα φάση της πρωτοβουλίας με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τη Νησιωτική Επιχειρηματικότητα 2025, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025 εδώ.

Η συμμετοχή των νησιωτικών επιχειρήσεων θεωρείται καθοριστική για την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων του νησιωτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων πολιτικών στήριξης και ανάπτυξης.