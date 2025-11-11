Ασφάλειες: Κινητικότητα για εξαγορές στην Κύπρο, ο ρόλος της Alpha

Τελικά τί θα πράξει η Alpha Bank στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου; Επί του παρόντος η Τράπεζα μετά τη φετινή απόκτηση της Astrobank έχει διευρύνει το μερίδιό της στην τοπική τραπεζική αγορά σε διψήφιο ποσοστό, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο «παίκτη» στο Νησί της Αφροδίτης (Κύπρου και Eurobank ελέγχουν από περίπου 40% και την τέταρτη θέση την καταλαμβάνει η Εθνική).

Στην ασφαλιστική αγορά, η Αlpha Bank Κύπρου δραστηριοποιείται στο bancassurance σε συνεργασία με την Altius του Δούκα Παλαιολόγου. Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Αlpha Bank και Δούκα Παλαιολόγου ξεκίνησαν πριν από αρκετές δεκαετίες και έχουν περάσει από διάφορα στάδια.

Αρχικά, η Αlpha Bank είχε εξαγοράσει από τον Δούκα Παλαιολόγο τη Ελληνοβρετανική, η οποία (αφού είχε συγχωνευθεί με την Εμπορική Ασφαλιστική) μετονομάστηκε σε Alpha Ασφαλιστική. Όταν το ελλαδικό κομμάτι της Alpha Ασφαλιστικής είχε πουληθεί στους Γάλλους της AXA (σήμερα έχει περάσει στην Generali), μετοχικό σχήμα υπό τον Δούκα Παλαιολόγο έσπευσε να εξαγοράσει την Alpha Ασφαλιστική Κύπρου και ταυτόχρονα να συνάψει σχέση συνεργασίας με την τοπική Αlpha Bank στο bancassurance.

Εδώ και μήνες λοιπόν, είναι ευρύτατα διαδεδομένο ότι η Αlpha Bank Κύπρου σχεδιάζει να εξαγοράσει την Altius, η οποία το 2024 έλεγχε το 4,1% της τοπικής αγορά στον κλάδο ζωής και το 4,6% στις γενικές καλύψεις.

Πέραν αυτού όμως, πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο (Καθημερινή Κύπρου) φέρνουν την Αlpha Bank να διαπραγματεύεται την εξαγορά (χωρίς να έχει κλείσει συμφωνία) της Universal Life. Η συγκεκριμένη εταιρεία με ιδρυτή τον Ανδρέα Γεωργίου και βασικότερο μέτοχο την οικογένεια Φωτιάδη (Carlsberg) έλεγχε το 2024 έλεγχε το 11,8% της αγοράς στον κλάδο ζωής, ενώ παράλληλα διέθετε και αξιοσημείωτη παρουσία ως broker στις γενικές καλύψεις.

Σε περίπτωση που υλοποιηθεί το συγκεκριμένο deal, η Αlpha Bank θα αποτελέσει τον τρίτο μεγαλύτερο «παίκτη» και στην τοπική ασφαλιστική αγορά, για την πρώτη θέση της οποίας κονταροχτυπιούνται οι θυγατρικές της Eurobank (Hellenic, Παγκυπριακή συν τις δύο πρώην θυγατρικές της CNP) και της Τράπεζας Κύπρου (Eurolife, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου που αποκτήθηκε φέτος από το fund της CVC), με την πρώτη να προηγείται με βραχεία κεφαλή.