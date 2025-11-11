Γιατί «αρέσει» στις ασφαλιστικές εταιρείες ο νέος ΚΟΚ

Την πεποίθησή του ότι ο νέος αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων εξέφρασε ο γενικός διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών της Interamerican Πάνος Κούβαλης, προτείνοντας επίσης και άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση και να επιδράσουν πτωτικά στα τιμολόγια των ασφαλιστικών συμβολαίων.

Ειδικότερα, ο Πάνος Κούβαλης, μιλώντας στο πλαίσιο της ημερίδας που οργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με θέμα «Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Μέτρα, ποινές και οδική ασφάλεια», υπεραμύνθηκε του νέου ΚΟΚ, θεωρώντας ότι εστιάζει μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση της συστηματικής παραβατικότητας, καθώς και στο ότι κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών για τον εντοπισμό των παραβατών και τον καταλογισμό των ποινών.

Σύμφωνα με το γνωστό στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, έχει υπάρξει σαφής μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρά τραυματισμένων ατόμων κατά την τελευταία δεκαετία, πλην όμως παρά τη συγκεκριμένη βελτίωση η Ελλάδα συνεχίζει να κατατάσσεται στην τέταρτη χειρότερη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (υπήρξαν χώρες, όπως η Λιθουανία και η Πολωνία, που βελτίωσαν κατά πολύ τη θέση τους).

Επιπλέον, ο Πάνος Κούβαλης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

Στην αρνητική επίδραση από την πολύ μεγάλη μέση ηλικία του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορεί στη χώρα μας (17 έτη στην Ελλάδα, 12,3 στην Ευρώπη). Για να πλησιάσουμε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο χρειάζεται μια επένδυση της τάξεως των τριάντα δισ. ευρώ, ποσό που δεν είναι εύκολο να βρεθεί.

Στους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα για την κυκλοφορία των «πατινιών».

Στα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν αν δοθεί πρόσβαση του ιστορικού ποινών (point systems) των οδηγών στις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου οι τελευταίες να τιμολογούν χαμηλότερα τους καλούς οδηγούς (να μην αντιμετωπιστεί το θέμα μόνο από την τιμωρητική του πλευρά όπως επιχειρεί ο ΚΟΚ, αλλά και ως κίνητρο).

Στο ότι θα αποτελούσε θετική εξέλιξη η πρόσβαση των ασφαλιστικών εταιρειών στα ευρήματα των καμερών, προκειμένου να προκύπτει ευκολότερη κατανόηση των αιτιών ενός ατυχήματος.

Στην ανάγκη να συμβάλλει η Πολιτεία έτσι ώστε να λανσαριστούν εφαρμογές τηλεματικής, οι οποίες θα βελτιώσουν τον τρόπο οδήγησης και την ασφάλεια των οδηγών.

Ο νέος ΚΟΚ αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης πολιτικής που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Οδικής Ασφάλειας, στόχος του οποίου είναι η μείωση των θανάτων και των βαριά τραυματισμένων ατόμων κατά τη δεκαετία 2019-2030 κατά 50%. Με βάση αυτό το Στρατηγικό Πλαίσιο, στόχος π.χ. είναι οι 688 νεκροί του 2019 να υποχωρήσουν στους 244 το 2030.

Υπέρ του νέου ΚΟΚ αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος δήλωσε πως στηρίζει την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων διατάξεών τους, αλλά και την εφαρμογή τους στην πράξη.