Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Ανώτερου Γενικού Διευθυντή (President) και ο Χρυσόστομος Σφάτος τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operating Officer).

Ο Robeson Mandela Reeves νέος διευθύνων σύμβουλος της Intralot

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 17:45

Η Intralot ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 7η Νοεμβρίου 2025, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Φαρρή, εκλέχθηκε νέο μέλος ο Robeson Mandela Reeves, ο οποίος αναλαμβάνει νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το Δ.Σ. της INTRALOT ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

2. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

3. Robeson Mandela Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

4. Νικόλαος Νικολακόπουλος, εκτελεστικό μέλος,

5. Χρυσόστομος Σφάτος, εκτελεστικό μέλος,

6. Δημήτριος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Vladimira-Donkova Mircheva, μη εκτελεστικό μέλος,

8. Ιωάννης Τσούμας, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,

9. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,

10. Διονυσία Ξηρόκωστα, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και

11. Γεώργιος Καραμιχάλης, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.

Ο Νικόλαος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Ανώτερου Γενικού Διευθυντή (President) και ο Χρυσόστομος Σφάτος τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operating Officer).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προβλεπόμενες στην νομοθεσία προϋποθέσεις και κριτήρια αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRALOT έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με εξαετή θητεία από την 30.05.2024.

