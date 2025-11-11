ΕΛΤΑ: Το τελικό σχέδιο αναδιοργάνωσης αναμένουν οι εργαζόμενοι

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (11/11) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), τονίζοντας ότι αναμένει το τελικό σχέδιο αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της.

Παράλληλα, η ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τα ΕΛΤΑ δεν έχουν δεχθεί «τεράστιες κρατικές επιχορηγήσεις», υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα που έχουν εισπράξει έως σήμερα και με καθυστερήσεις ετών, είναι οφειλές για παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΤ, το ανεξόφλητο ποσό που οφείλει το ελληνικό δημόσιο προς τα ΕΛΤΑ ανέρχεται στα 46,77 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020 - 2024.

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι η καθυστερημένη εξόφληση των οφειλών έχει προκαλέσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα στα ΕΛΤΑ, τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν αποκλειστεί από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκσυγχρονισμού, γεγονός που επηρεάζει, τόσο τα έσοδα, όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μετά την απόφαση για αναστολή του κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων και την έναρξη διαβούλευσης για το μέλλον των ΕΛΤΑ, η ομοσπονδία δηλώνει ότι αναμένει το τελικό σχέδιο αναδιοργάνωσης της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της.

Επίσης, τονίζει ότι δεν προχωρά αυτή τη στιγμή σε κινητοποιήσεις, αλλά τηρεί στάση αναμονής, μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο, ενημερώνει ότι σε περίπτωση που το τελικό σχέδιο «δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τα εργασιακά δικαιώματα», θα υπάρξουν αντιδράσεις και ενδεχόμενες κινητοποιήσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ