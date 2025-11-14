Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η κατασκευή της πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS

Η συνεργασία της ΕΤΜΕ και των Ναυπηγείων Σαλαμίνας - Salamis Shipyards με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνά στη φάση υλοποίησης, με την έναρξη των εργασιών κατασκευής και συναρμολόγησης της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Μaritime Surveillance).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη της παραγωγικής φάσης ενός εμβληματικού ευρωπαϊκού προγράμματος άμυνας και τεχνολογίας. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες υλοποίησης της εξέδρας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή του κύριου καταστρώματος και των πλωτήρων/κολώνων. Ορίζοντας ολοκλήρωσης και λειτουργίας της πλατφόρμας στο Μυρτώο Πέλαγος είναι ο Απρίλιος του 2026.

Το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής και ευρωπαϊκής άμυνας μέσω της καινοτομίας, της συνεργασίας και της τεχνολογικής αριστείας, επιβεβαιώνοντας την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προγράμματα R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης).

Η υλοποίηση του έργου στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας - Salamis Shipyards αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Με πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία αιχμής, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας - Salamis Shipyards αναλαμβάνουν την κατασκευή της κύριας δομής της πλατφόρμας, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγική αλυσίδα.

Το έργο αποτελεί προϊόν διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών φορέων, συμβάλλοντας στην προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας.

Η Naval Group, με το ρόλο της ως τεχνικός συντονιστής στο έργο, διασφαλίζει την τεχνική αρτιότητα καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΤΜΕ, υλοποιώντας στην πράξη το ευρωπαϊκό όραμα για ουσιαστική συνεργασία μεταξύ αμυντικών Primes και καινοτόμων ΜΜΕ.