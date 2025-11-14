Αύξηση κεφαλαίου 9,55 εκατ. ευρώ από τη Regency, συμμετέχουν Κόκκαλης-Λασκαρίδης

Σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 9,555 εκατ. ευρώ προχωρά η Regency Hellenic Ιnvesments.

Οπως αναφέρεται σχετικά, η επικείμενη αύξηση του κεφαλαίου της «Regency» θα αποφασισθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Regency» η οποία συγκλήθηκε με την από 06.11.2025 πρόσκληση και θα λάβει χώρα την από 18.11.2025. Η καταβολή των σχετικών ποσών από τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου της «Regency» θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 18.11.2025, για λόγους επιχειρησιακών και ταμειακών αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Intracom και η Λάμψα έλαβαν αποφάσεις στα διοικητικά τους συμβούλια για αναλογική συμμετοχή στην ΑΜΚ.

Ειδικότερα, η Intracom ανακοίνωσε ότι το ΔΣ της Intracom Ventures αποφάσισε τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της Selene Enterprises (στην οποία είναι μέτοχος με 25%), με 587.000 ευρώ. Η ΑΜΚ της Selene λαμβάνει χώρα προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Regency με κεφάλαια ύψους 3,24 εκατ. ευρώ, ώστε να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της (33,91%).

Ως εκ τούτου, η έμμεση δε συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας REGENCY, θα διατηρηθεί στο υφιστάμενο ποσοστό 8,48%.

Αντίστοιχα, η Λάμψα, συμφερόντων της οικογένειας Λασκαρίδη, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 75% στη Selene, αποφάσισε τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της δεύτερης με 1,762 εκατ. ευρώ ώστε να συμμετάσχει στην ΑΜΚ της Regency.

Επίσης, η Λάμψα αποφάσισε τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της Harmona Enterprises, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 5%, με 450.000 ευρώ, προκειμένου η Harmona η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Regency με 8,01%, να συμμετάσχει με 764.451 ευρώ στην ΑΜΚ της Regency, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό της.

Η έμμεση συμμετοχή της Λάμψα στο μετοχικό κεφάλαιο της Regency θα διατηρηθεί στο υφιστάμενο 25,83%.