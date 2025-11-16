#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λύνεται το… κουβάρι Εθνικής Ασφαλιστικής

Ανοιξε ο δρόμος ώστε να αποκτήσει η Πειραιώς το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σε εκκρεμότητα το κλείσιμο λογαριασμού ΕΤΕ-CVC και ο τερματισμός της αποκλειστικής συνεργασίας σε bancassurance μεταξύ τράπεζας-Εθνικής Ασφαλιστικής.

Λύνεται το… κουβάρι Εθνικής Ασφαλιστικής

Δημοσιεύθηκε: 16 Νοεμβρίου 2025 - 12:27

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς, πρώτο βήμα της οποίας αποτελεί η πώληση του μειοψηφικού πακέτου (9,99%) της ασφαλιστικής, το οποίο κατέχει η Εθνική Τράπεζα, ώστε να αρχίσει να ξετυλίγεται το… κουβάρι, στο οποίο περιπλέκονται βασικές δυνάμεις της τραπεζικής και ασφαλιστικής αγοράς.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε στις 11 Νοεμβρίου την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής για ποσοστό ως 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς. Θα ακολουθήσει, τις επόμενες ημέρες, η έγκριση από τον SSM, η οποία δείχνει τυπική.

Με τη λήψη των εγκρίσεων, το private equity fund, έχοντας πλέον εξασφαλισμένη τη συναλλαγή με Πειραιώς, θα αγοράσει από την ΕΤΕ το 9,99% της ασφαλιστικής, έναντι 60 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα μεταβιβάσει στην Πειραιώς το 100% έναντι 600 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω κινήσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως τις αρχές Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στην Πειραιώς να ενοποιήσει την ασφαλιστική για το εναπομείναν διάστημα ως το τέλος του έτους.

Δεν έχει διαρρεύσει, αν ταυτόχρονα με την πώληση του 9,99% της Εθνικής Ασφαλιστικής στη CVC η Εθνική θα κλείσει τους ανοικτούς λογαριασμούς με το private equity fund από τη σύμβαση πώλησης του 2022, εισπράττοντας πιθανώς μέρος των απαιτήσεών της. Ανοικτό θέμα, επίσης, αποτελεί ο τερματισμός της αποκλειστικής μακρόχρονης σύμβασης bancassurance, μεταξύ Εθνικής Tράπεζας και Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο τερματισμός της σύμβασης θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα να επιλέξει τον επόμενο συνεργάτη της στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες (σ.σ. ενδέχεται να υπάρξουν ξεχωριστές συμβάσεις bancassurance για Ζωή και Ζημιές), εξέλιξη που, όπως όλα δείχνουν, μετατίθεται για τις αρχές του επόμενου έτους.

Ταυτόχρονα, ο τερματισμός της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας Εθνικής Tράπεζας- Εθνικής Ασφαλιστικής θα επιτρέψει στην Πειραιώς να διαπραγματευθεί με τις NN και Ergo την πρόωρη λήξη των υφιστάμενων αποκλειστικών συμβάσεων bancassurance, ώστε να βάλει στα γκισέ της τα προϊόντα Ζωής και Ζημιών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα Business Days 2025 συμμετείχε η Εθνική Ασφαλιστική

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 5 Δεκεμβρίου η ΓΣ για την απορρόφηση της Πειραιώς Holdings

Νέες υψηλότερες τιμές-στόχοι στις τράπεζες από UBS

Interlife: Αυξημένη 7,55% η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο