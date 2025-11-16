Λύνεται το… κουβάρι Εθνικής Ασφαλιστικής

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς, πρώτο βήμα της οποίας αποτελεί η πώληση του μειοψηφικού πακέτου (9,99%) της ασφαλιστικής, το οποίο κατέχει η Εθνική Τράπεζα, ώστε να αρχίσει να ξετυλίγεται το… κουβάρι, στο οποίο περιπλέκονται βασικές δυνάμεις της τραπεζικής και ασφαλιστικής αγοράς.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε στις 11 Νοεμβρίου την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής για ποσοστό ως 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς. Θα ακολουθήσει, τις επόμενες ημέρες, η έγκριση από τον SSM, η οποία δείχνει τυπική.

Με τη λήψη των εγκρίσεων, το private equity fund, έχοντας πλέον εξασφαλισμένη τη συναλλαγή με Πειραιώς, θα αγοράσει από την ΕΤΕ το 9,99% της ασφαλιστικής, έναντι 60 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα μεταβιβάσει στην Πειραιώς το 100% έναντι 600 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω κινήσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως τις αρχές Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στην Πειραιώς να ενοποιήσει την ασφαλιστική για το εναπομείναν διάστημα ως το τέλος του έτους.

Δεν έχει διαρρεύσει, αν ταυτόχρονα με την πώληση του 9,99% της Εθνικής Ασφαλιστικής στη CVC η Εθνική θα κλείσει τους ανοικτούς λογαριασμούς με το private equity fund από τη σύμβαση πώλησης του 2022, εισπράττοντας πιθανώς μέρος των απαιτήσεών της. Ανοικτό θέμα, επίσης, αποτελεί ο τερματισμός της αποκλειστικής μακρόχρονης σύμβασης bancassurance, μεταξύ Εθνικής Tράπεζας και Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο τερματισμός της σύμβασης θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα να επιλέξει τον επόμενο συνεργάτη της στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες (σ.σ. ενδέχεται να υπάρξουν ξεχωριστές συμβάσεις bancassurance για Ζωή και Ζημιές), εξέλιξη που, όπως όλα δείχνουν, μετατίθεται για τις αρχές του επόμενου έτους.

Ταυτόχρονα, ο τερματισμός της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας Εθνικής Tράπεζας- Εθνικής Ασφαλιστικής θα επιτρέψει στην Πειραιώς να διαπραγματευθεί με τις NN και Ergo την πρόωρη λήξη των υφιστάμενων αποκλειστικών συμβάσεων bancassurance, ώστε να βάλει στα γκισέ της τα προϊόντα Ζωής και Ζημιών της Εθνικής Ασφαλιστικής.