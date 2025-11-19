#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αποεπένδυση Intralot από το καζίνο Πάρνηθας

Η κίνηση αντικατοπτρίζει την εστίαση και τις μελλοντικές επενδύσεις της εισηγμένης στον κλάδο των Λοταριών και του iGaming. Το αντίτιμο έφτασε τα 8 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 09:47

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (“INTRALOT”) ανακοινώνει ότι η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralοt Global Holdings BV, προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia Enterprises Company Limited, μέσω της οποίας ήλεγχε όλη τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A., μέτοχο της North Star S.A., η οποία είναι η εταιρεία που κατέχει την άδεια του Καζίνο Πάρνηθας στην Αθήνα, στη Larimar Services Inc., έναντι συνολικού τιμήματος 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση και τις μελλοντικές επενδύσεις της INTRALOT στον κλάδο των Λοταριών και του iGaming, σε συνέχεια της στρατηγικής συναλλαγής που ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, με την απόκτηση του τομέα International Interactive της Bally’s.

