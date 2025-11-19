Motor Oil: Αλμα στα καθαρά κέρδη το Q3, στα 289,8 εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη ύψους 289,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Motor Oil το τρίτο τρίμηνο, από ζημιές ύψους 137,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έσοδα της εταιρείας το Q3 ανήλθαν στα 3,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο από τα 3,13 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 366,31 εκατ. ευρώ, από 70,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στο εννεάμηνο, ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη 453,21 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα περυσινά, στα 224 εκατ. ευρώ, παρά τον μειωμένο τζίρο στα 8,47 δισ. ευρώ από 9,36 δισ. ευρώ πέρυσι.