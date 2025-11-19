#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Αλμα στα καθαρά κέρδη το Q3, στα 289,8 εκατ. ευρώ

Στο εννεάμηνο, ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη 453,21 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα περυσινά. Στα 3,21 δισ. ευρώ αυξήθηκε ο τζίρος το τρίτο τρίμηνο.

Motor Oil: Αλμα στα καθαρά κέρδη το Q3, στα 289,8 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 17:40

Καθαρά κέρδη ύψους 289,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Motor Oil το τρίτο τρίμηνο, από ζημιές ύψους 137,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τα έσοδα της εταιρείας το Q3 ανήλθαν στα 3,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο από τα 3,13 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 366,31 εκατ. ευρώ, από 70,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Στο εννεάμηνο, ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη 453,21 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα περυσινά, στα 224 εκατ. ευρώ, παρά τον μειωμένο τζίρο στα 8,47 δισ. ευρώ από 9,36 δισ. ευρώ πέρυσι.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Motor Oil: Overweight με τιμή-στόχο στα 36,3 ευρώ η Euroxx

Προμέρισμα 0,35 ευρώ μοιράζει η Motor Oil, στις 23/12 η αποκοπή

Cenergy: Αύξηση 47% στα κέρδη 9μήνου και νέο guidance

Motor Oil: Στη θυγατρική Ireon Investments το 60% της Automotive Solutions

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο