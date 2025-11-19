Intracom Ventures: Απέκτησε ποσοστό 25% της Karenia (Καζίνο Πάρνηθας) έναντι €4 εκατ. ευρώ

Η «INTRACOM HOLDINGS» ανακοίνωσε ότι η«INTRACOM VENTURES», θυγατρική της Εταιρείας κατά ποσοστό 100%, προέβη στην αγορά μετοχών αντιστοιχουσών στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της «KARENIA» από την «LAMIMAR SERVICES INC.», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 4.000.000 ευρώ.

Περαιτέρω, ενόψει της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της KARENIA κατά το ποσόν των 4.120.000 ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM VENTURES, αποφάσισε τη συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση με την καταβολή ποσού 1.030.000 ευρώ, έτσι ώστε η INTRACOM VENTURES να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της στην KARENIA, ήτοι 25%.

Σημειώνεται ότι το πρωί η Intralot ανακοίνωσε την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia, μέσω της οποίας ήλεγχε όλη τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino, μέτοχο της North Star η οποία κατέχει την άδεια του Καζίνο Πάρνηθας στην Αθήνα, στη Lamimar έναντι 8 εκατ. ευρώ.