#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom Ventures: Απέκτησε ποσοστό 25% της Karenia (Καζίνο Πάρνηθας) έναντι €4 εκατ. ευρώ

Η θυγατρική της Intracom ανακοίνωσε ότι απέκτησε το 25% της Karenia. Σημειώνεται ότι νωρίτερα η Intralot είχε ανακοινώσει ότι πώλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην εν λόγω εταιρεία έναντι 8 εκατ. ευρώ.

Intracom Ventures: Απέκτησε ποσοστό 25% της Karenia (Καζίνο Πάρνηθας) έναντι €4 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 18:29

Η «INTRACOM HOLDINGS» ανακοίνωσε ότι η«INTRACOM VENTURES», θυγατρική της Εταιρείας κατά ποσοστό 100%, προέβη στην αγορά μετοχών αντιστοιχουσών στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της  «KARENIA» από την «LAMIMAR SERVICES INC.», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 4.000.000 ευρώ.

Περαιτέρω, ενόψει της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της KARENIA κατά το ποσόν των 4.120.000 ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM VENTURES, αποφάσισε τη συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση με την καταβολή ποσού 1.030.000 ευρώ, έτσι ώστε η INTRACOM VENTURES να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της στην KARENIA, ήτοι 25%.

Σημειώνεται ότι το πρωί η Intralot ανακοίνωσε την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia, μέσω της οποίας ήλεγχε όλη τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino, μέτοχο της North Star η οποία κατέχει την άδεια του Καζίνο Πάρνηθας στην Αθήνα, στη Lamimar έναντι 8 εκατ. ευρώ. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αύξηση κεφαλαίου 9,55 εκατ. ευρώ από τη Regency, συμμετέχουν Κόκκαλης-Λασκαρίδης

«Ανοιχτή» η Intracom για νέο deal στον ασφαλιστικό κλάδο

Paramount: Με αραβική χείρα βοηθείας δίνει $71 δισ. για τη Warner Bros

Στα σκαριά οι δύο τουριστικές επενδύσεις Κόκκαλη στις Κυκλάδες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο