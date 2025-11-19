#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Theon: Τροποποιείται η σύμβαση με OCCAR για προμήθεια περισσότερων συστημάτων

Η τροποποίηση προβλέπει την προμήθεια αρκετών χιλιάδων συστημάτων προηγμένου φορητού εξοπλισμού, ενισχύοντας περαιτέρω το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας.

Theon: Τροποποιείται η σύμβαση με OCCAR για προμήθεια περισσότερων συστημάτων

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 20:52

Η TΗΕΟΝ SENSORS SA, εταιρία που ανήκει εξ ολοκλήρου στη  THEON INTERNATIONAL PLC (THEON)  ανακοινώνει σήμερα ότι έλαβε επίσημη πρόσκληση από τον ευρωπαϊκό διακυβερνητικό οργανισμό για την Κοινή Συνεργασία στον Εξοπλισμό (OCCAR), μαζί με την Hensoldt AG (HENSOLDT),  για την υπογραφή της πρώτης τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια πρόσθετων συστημάτων προηγμένου φορητού εξοπλισμού.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης, την προηγούμενη εβδομάδα, των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης από τα δύο συμμετέχοντα κράτη, Γερμανία και Βέλγιο, η THEON  και η HENSOLDT θα προχωρήσουν στις 10 Δεκεμβρίου 2025 στην επίσημη υπογραφή της εν λόγω τροποποίησης με τον OCCAR.

Η τροποποίηση προβλέπει την προμήθεια αρκετών χιλιάδων συστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης, οι λεπτομέρειες της Τροποποίησης της Σύμβασης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο των αγορών την ίδια ημέρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Theon International: Πώς είδαν Deutsche Bank και Edison το Capital Markets Day

Εξοπλιστικά άνω των 3 δισ. ευρώ εγκρίνει η Bundestag

Κρίστιαν Χατζημηνάς: Αντιμέτωπη με τρεις υπαρξιακές προκλήσεις η Ευρώπη

THEON: Νέα παραγγελία για Συστήματα Νυχτερινής Όρασης άνω των €100 εκατ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο