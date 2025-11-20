Επενδύσεις €4 δισ. έως το 2030 η στρατηγική του ομίλου Motor Oil

Ο όμιλος Motor Oil προχωρά δυναμικά στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για τον ενεργειακό κλάδο, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2030 και χαράσσοντας μια πολυδιάστατη στρατηγική, που αλλάζει τον χάρτη τόσο της ελληνικής όσο και της περιφερειακής αγοράς ενέργειας. Με ιστορία άνω των 50 ετών, ο Όμιλος εξελίχθηκε από ένα κορυφαίο ελληνικό διυλιστήριο σε έναν διαφοροποιημένο ενεργειακό ηγέτη που διαθέτει περισσότερες από 100 εταιρείες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η στρατηγική του ομίλου στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και κυκλική οικονομία, ενώ με σταθερά βήματα έχει επενδύσει και πλέον έχει αποκτήσει μια μοναδική θέση στις τρεις κύριες ενεργειακές τάσεις της εποχής μας: ενεργειακή ασφάλεια, εξηλεκτρισμό και βιωσιμότητα.

Η Μotor Oil είναι τοποθετημένη δυναμικά στην αγορά της διύλισης, έχοντας πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια στρατηγικές επενδύσεις που της εξασφαλίζουν επιχειρησιακά και εμπορικά πλεονεκτήματα, τεχνολογική υπεροχή και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Η διύλιση παραμένει η δύναμη και το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ομίλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παρά το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διύλισης παρέμενε ένας τομέας με ανεπαρκείς επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, η Μotor Oil συνέχισε να επενδύει με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα και σύνθετα διυλιστήρια στη Μεσόγειο, γεγονός που προσδίδει στον όμιλο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα επόμενα χρόνια.

Στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων η εταιρεία επεξεργάζεται πάνω από 200.000 βαρέλια αργού την ημέρα ενώ μέσω των εμπορικών σημάτων AVIN και Shell (Coral Licensee) λειτουργεί ένα δίκτυο άνω των 1.500 πρατηρίων σε πέντε χώρες.

Παράλληλα, ενώ αξιολογεί συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης της παραδοσιακής της δραστηριότητας, η Μotor Oil επενδύει στην ηλεκτροκίνηση αλλά και σε νέα ενεργειακά προϊόντα — από εναλλακτικά καύσιμα και βιοκαύσιμα μέχρι τεχνολογίες υδρογόνου - προετοιμάζοντας το έδαφος για καθαρότερες λύσεις μετακίνησης και μεταφορών.

Ο εξηλεκτρισμός αποτελεί πλέον έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς ανάπτυξης του ομίλου. Ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο καμπής και η Μotor Oil είναι τοποθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από δύο αυτόνομες αλλά και αλληλοσυμπληρωνόμενες πλατφόρμες ανάπτυξης.

Η πρώτη πλατφόρμα αφορά τη θυγατρική MORE, έναν περιφερειακό ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαρτοφυλάκιο κυρίως αιολικών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 847 MW. Η MORE συστηματικά επενδύει σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης που ενισχύουν τη σταθερότητα του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα προχωρούν ώστε μέχρι το 2030 η ΜΟRE να έχει ξεπεράσει τον στόχο των 2GW εγκατεστημένης ισχύος και τα €250 εκατ. EBITDA.

Η δεύτερη πλατφόρμα αφορά τη συγχώνευση μεταξύ Ήρων και nrg, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, και η οποία δημιουργεί έναν νέο ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας, που θα συνδυάζει μια αυξανόμενη βάση λιανικής με περισσότερους από μισό εκατομμύριο πελάτες, υποστηριζόμενη από σύγχρονη και ευέλικτη διαθέσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1,5 gigawatts. Στο νέο σχήμα εντάσσεται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, η οποία διαθέτει την πιο αποδοτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το 2025.

Με τη συγχώνευση δημιουργείται ένα ισορροπημένο και ταχέως αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό σχήμα που θα δραστηριοποιείται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας -από την παραγωγή καθαρής ενέργειας έως τις μονάδες φυσικού αερίου και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες και νοικοκυριά-, με εξαιρετικές προοπτικές οργανικής ανάπτυξης και τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ο όμιλος ενισχύει τη θέση του στον ανταγωνισμό για κρίσιμους ενεργειακούς πόρους, επενδύοντας σε στρατηγικά assets, κυκλικές λύσεις και τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ενέργειας.

Μέσω των θυγατρικών της, η Μotor Oil διαθέτει ένα μοναδικό αποτύπωμα στο χώρο της κυκλικής οικονομίας. Η ΗΛΕΚΤΩΡ και η Thalis είναι δυο ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών (διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων κλπ.) με έργα που συνδυαστικά αγγίζουν τα €600 εκατομμύρια και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η χώρα επενδύει σε πιο βιώσιμους τρόπους διαχείρισης αυτών των ροών.

Επιπλέον, μέσω των εταιρειών LPC και Verd ο όμιλος Μotor Oil ηγείται της συλλογής, αναγέννησης και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λιπαντικών και βρώσιμων ελαίων στην Ελλάδα, ενώ αναπτύσσει νέα υλικά για την παραγωγή καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ο όμιλος Motor Ol διαχειρίζεται περισσότερους από 1.000.000 μετρικούς τόνους αποβλήτων ετησίως ενώ διαθέτει δυνατότητα αναγέννησης 43.000 μετρικών τόνων λιπαντικών το χρόνο. Τα EBITDA των τελευταίων 12 μηνών του τομέα κυκλικής οικονομίας διαμορφώθηκαν για τον όμιλο στα €50 εκατομμύρια.

Η είσοδος του ομίλου Μotor Oil στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ενισχύει την αναπτυξιακή του προοπτική και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περιβαλλοντική μετάβαση και στην επίτευξη των στόχων της χώρας.

Απανθρακοποίηση με κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας

Η Motor Oil έχει επενδύσει €2,3 δισ. από το 2021 με το εν λόγω ποσό να αφορά μέρος του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου συνολικού ποσού €4 δισ. έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού, ο όμιλος Μotor Oil υλοποιεί μια σειρά ρεαλιστικών και οικονομικά βιώσιμων έργων για τη μείωση των εκπομπών, με έμφαση σε αξιόπιστες τεχνολογίες και επενδύσεις που έχουν οικονομική λογική, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσω των επενδύσεων της Μotor Oil σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιτυγχάνεται μείωση άνω των 400.000 μετρικών τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Επιπλέον οφέλη θα προκύψουν από την επένδυση του Ομίλου σε μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου 50 MW στο διυλιστήριο.

Με σταθερότητα, καινοτομία και μακροπρόθεσμο όραμα, ο όμιλος Μotor Oil έχει μεταμορφωθεί σε έναν περιφερειακό διαφοροποιημένο ενεργειακό ηγέτη - συνδυάζοντας τις ισχυρές επιδόσεις στον τομέα των υγρών καυσίμων με την ταχεία ανάπτυξη στους κλάδους του ηλεκτρισμού και της κυκλικής οικονομίας.